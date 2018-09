Regalos VIP para los nominados a los Emmy

SANTO DOMINGO.- Esta noche sabremos quienes son los nuevos ganadores de los Premios Emmy (el Oscar de la TV). Mientras tanto, desde una secreta suite del Hotel Luxe Sunset Boulevard están entregando otro estilo de premios VIP a los nominados más importantes. Mira de qué se trata.

Organizado por la misma compañía DPA Pre Awards Gift que ya había pasado por el festival de Cannes, regalaron viajes al resort Relais and Chateaux’s Le Taha cerca de Bora Bora, junto con otro viaje en crucero por el único catamarán solar del mundo, The Okeanos Pearl. También trajeron de París, la línea de perfumes francés Aeria con ingredientes que superan 80.000 euros por kilo. Y con los cosméticos Rose & Abbot, en el mismo lugar, creaban también en menos de cinco minutos una loción personalizada para piel sensible y arrugas ‘anti-aging’. ¿Lo más curioso? Ropa interior de hombre TomBoyX... para mujeres.