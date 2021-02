$!Relaciones amorosas distintas a la monogamia: ¿te atreverías a probar?

La forma en la que nos compenetramos con los demás ha cambiado con el pasar de los años, y no ha sido la excepción con las relaciones amorosas: actualmente no solo hablamos de relaciones monógamas, sino que existe un gran variedad de acuerdos amorosos que en algunos casos no incluye exclusividad de la pareja.

Anteriormente existía un único modelo de relación aceptable: la monogamia. Y todo lo que fuera distinto estaba mal visto. Pero, con el internet, la tecnología y las nuevas generaciones, no todos se sienten identificados con el modelo que prohibe tener más de una pareja al mismo tiempo.

Estos acuerdos son más comunes de lo que imaginamos y se caracterizan por no tener exclusividad sexual o afectiva. “La realidad es que existen muchísimas formas de vivir las relaciones amorosas. Hoy en día, las relaciones no monógamas están ganando visibilidad y terreno, ya que están cada vez más aceptadas socialmente”, explica el portal Redlights.

Redlights afirma que existen bastantes alternativas a la monogamia tradicional para entender y vivir las relaciones, y esta diversidad nace partiendo de que sexo y amor no son lo mismo ya que hay infinitas formas de tener una relación, tantas como relaciones existen. Aquí las dividimos bajo algunos parámetros:

1. Swingers: en este tipo de relación existe una relación principal entre dos personas, al estilo de la monogamia. Pero los miembros de la pareja practican intercambios de pareja.

2. Pareja liberal: es una forma muy amplia ya que a nivel afectivo hay una pareja, pero tienen encuentros sexuales cuando y con quien deseen. Aquí hay muchos matices y va a depender de cada pareja y de sus normas internas.

3. Poliamor: las personas que eligen relacionarse poliamorosamente se sienten capaces de enamorarse de más de una persona. Por tanto tienen relaciones afectivas con varias personas a la vez. El poliamor puede ser jerárquico (algunas parejas son más importantes que otras) o no jerárquico (todas las relaciones son igualmente importantes).

4. Polifidelidad: una relación poliamorosa que establece por acuerdo y consenso de todas las partes cerrar la relación sin importar qué modelo sea. Por ejemplo, un grupo de personas exclusivas entre sí.

Anarquía relacional: son personas que se implican en sus relaciones sin necesidad ni deseo de ponerles etiqueta alguna. No existe ni jerarquías, ni etiquetas ya que se entiende que cada relación es única en sí misma. Se eliminan los estereotipos y no hay división entre lo romántico, lo amistoso o lo sexual.

Al final no hay una relación mejor que otra. Son vínculos y formas de entender el amor que se adaptan más o menos a los valores de cada individuo o pareja. Y aparte de estas cinco variaciones hay muchas más formas de vivir las relaciones más allá de la monogamia.