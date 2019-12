Reymi Castellanos: “Escoger qué recomendarle al cliente depende de sus necesidades y capacidades”

Actualmente en el mundo del marketing digital poder proveer al usuario una experiencia única y que capture su atención es de gran importancia, por eso existen profesionales dedicados a optimizar esta interacción, como es el caso de Reymi Castellanos, consultor en diseño de experiencia del usuario (UX) y diseño interactivo, además de fundador y director de Grupo Interactivo, algunos de cuyos proyectos han sido galardonados en los CSS Design Awards en las categorías de mejor innovación, diseño de la experiencia del usuario y diseño de interfaz de usuario.

¿Una mayor interacción entre el usuario y las marcas es el futuro de la publicidad?

Sí y no solamente el futuro, ya es el presente. Lo que sucede es que en nuestro país estamos iniciando en ello, pero todas las grandes marcas ya poseen un gran departamento dedicado a la mejora de la experiencia del usuario y las aplicaciones que más nos gustan es porque ya tienen eso desde hace muchos años.

Originalmente estudiaste ingeniería de sistemas, ¿cómo hiciste el salto al mundo de la publicidad y el marketing?

Sí, empecé la ingeniería de sistemas pero la verdad es que hice toda mi carrera en el área de la comunicación publicitaria. Soy publicista y fui director creativo de varias agencias publicitarias aquí en República Dominicana y también trabajé para áreas de El Caribe. Fundé lo que es Grupo Interactivo como una empresa para dar servicio tanto a las agencias donde yo trabajaba como a clientes de forma directa y de allí empezamos a dar servicios de multimedia, que hoy en día es marketing digital.

¿Qué tipo de marcas pueden obtener más beneficios de una estrategia de comunicación que incluya juegos interactivos promocionales?

En ese caso en específico normalmente son las marcas de consumo masivo, más que nada las que por su propia naturaleza se orientan a la juventud o a un público adulto joven. Estamos hablando de juegos interactivos y de aplicaciones con las que interactúas tanto en el punto de venta como puede ser en un restaurante o en un bar, que es donde más se han utilizado los juegos.

¿Cuál es la forma más efectiva para una empresa adoptar una actitud más innovadora?

Actualmente es simplemente su medición, viendo lo que está ocurriendo en su mercado les dice inmediatamente hacia qué rumbo debe enfocarse. Definitivamente la parte digital es algo imprescindible y es su propia realidad la que le indica que debe irse en ese sentido.

¿Por qué crees que ha sido tan fácil para el mercado dominicano mantenerse al tanto de tantas innovaciones?

Los dominicanos tenemos la suerte de que las grandes compañías de telecomunicaciones que hemos tenido desde un inicio nos han brindado unas grandes capacidades. Nosotros tenemos velocidades y servicios a precios muy buenos, aunque mucha gente se queja de eso, sin embargo, también tenemos gran accesibilidad a Internet y eso fomenta mucho todo lo que es el tema digital en nuestro país.

¿Cómo eliges la nueva estrategia, tendencia o avance tecnológico que vas a promover en el país o con las marcas con las que trabajas?

Hay muchas opciones. Sucede que escoger qué recomendarle al cliente depende de sus necesidades y de sus capacidades. Lo primero que hacemos es un estudio de qué realmente quieren lograr y de cuánto pueden lograrlo, o sea que depende definitivamente de su capacidad y quizás de su presupuesto.

¿Qué tomas en cuenta al diseñar una experiencia interactiva como parte de la estrategia de comunicación de un cliente?

Sí, la experiencia es muy interesante porque no la define un profesional, la experiencia es una decisión que se toma partiendo de un estudio de las necesidades de ese cliente. Lo que nosotros hacemos para diseñar la experiencia de usuario, que se conoce a nivel internacional como el UX, es precisamente hacer primero una investigación de lo que el usuario quiere y que espera lograr de una aplicación. A partir de ahí es que se crea la experiencia.

¿Esta nueva generación que se ha criado en medio de tantos avances tecnológicos serán más adeptos a adoptar innovaciones? ¿Vamos a tener mejores profesionales en el futuro gracias a eso?

Sí, definitivamente. Ellos son los que se llaman nativos digitales. El nativo digital nació ya con la tecnología, no conoció la evolución de análogo a digital, lo cual no es malo, es bueno para sus fines porque realmente va a trabajar y va a producir todas sus ideas en un mundo digital. Va a tener una nueva facilidad que no ha tenido generaciones anteriores por lo que serán mejores profesionales.

¿Cuál crees que será el próximo avance tecnológico o innovación que va a revolucionar el mercado dominicano?

Eso es un poco difícil porque es muy enfocado, pero creo que en el mundo puedo decir, y sin duda alguna nos afecta, es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial consiste en técnicas de programación que nos están ayudando cada vez más a que unos software puedan tomar decisiones por nosotros y mejorar cada una de nuestras vidas con diferentes tipos de resultados. Esto se va a aplicar a cosas que tienen que ver con el consumo, con el mercado y en todos estos puntos la inteligencia artificial va a mejorar procesos. Ese es el próximo gran boom que va a tener la computación en general.