$!Ricardo Kawa y los 100 años de Hilton

¿Cómo comienza su historia en el mundo de la hotelería? Comencé como botones (maletero), en un hotel en Brasil, país de donde soy. Sabía inglés y este idioma me permitió entrar; luego comencé a estudiar en la universidad y poco a poco fui evolucionando hasta que hace un año me hicieron la oferta de venir a República Dominicana, nación de la que había oído hablar mucho pero que no conocía. Vine temporalmente y por fin me quedé desde hace un año.

¿Cómo se ha sentido aquí?

Me gusta esta nación porque las personas son muy amables, diferente a lo que se ve hoy día, aquí hay una atención especial con los turistas, desde que llegué me sentí bienvenido. Hay lugares a los que te vas a trabajar y te sientes incómodo pero aquí no pasa esto. Aquí hay sonrisa y hay buen trato.

¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha tenido su gestión aquí?

Ha sido una sola; y es intentar hacer que el cliente de eventos haga las reservas con tiempo para nosotros tener una mejor planificación, pero es una realidad cultural con la que hay que lidiar. Me sorprende ver que se realiza un evento de 200 personas o más de una semana para otra; por lo demás todo excelente.

¿Cuál es la tendencia mundial en cuanto a hoteles de ciudad? ¡Me gusta esta pregunta! Porque en la actualidad lo que está en tendencia es regresar a lo básico; es decir, la hospitalidad, ya que las personas están muy ocupadas, cada día tienen más cosas que hacer y siempre conectadas, pero siempre buscan atención especial.

Vivimos una revolución industrial y por tanto de estilo de vida ¿de qué manera impacta esto a la cultura hotelera? Impacta mucho, más en los hoteles de ciudad, porque representan todo lo que ocurre en ella. Si se mantiene viva, si tiene eventos, negocios, las bodas y eventos sociales; sin dejar fuera el turismo... todo lo impacta porque el hotel de esta naturaleza respira la ciudad.