Rick Robinson y la efectividad de la publicidad de exteriores

Entre los invitados de la más reciente edición del congreso The Future of Advertising (FOA, por sus siglas en inglés) figura Rick Robinson, comunicador y director de estrategia en la compañía tecnológica Billups con más de tres décadas de experiencia en la industria de OOH (Publicidad exterior) y que no solo ha sido reconocido en el salón de la fama de la OAAA (Outdoor Advertising Association of America) y también es recipiente del Premio al Mérito de Mercadeo L. Ray Vahue. En esta ocasión el tema de la ponencia de Robinson es “El espacio de la gente: OOH Media como instinto humano”, exposición en la que el reconocido comunicador trató el tema del estado actual de la OOH Media, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo y por qué es el medio fuera de línea tradicional de mayor crecimiento que también se mantiene como el favorito de cierto tipo de marcas.