$!Sachiko Nakajima: “Las matemáticas están en todas partes, solo hay que encontrarlas”

La japonesa Sachiko Nakajima descubrió que su pasión por las matemáticas y la música estaban interconectadas. Ahora se dedica a contagiar su pasión por el mundo a través de divertidas metodologías para que otros la descubran también

¿Cuál es el propósito detrás de su visita a la República Dominicana?

La razón principal por la cual vine fue para participar en la inauguración de las Olimpiadas matemáticas regionales del Caribe y Centroamérica, que se realizan aquí, con este país como anfitrión. En la ceremonia de inauguración, que fue el lunes 17 de junio, di una charla acerca de esto que hemos estado discutiendo. Sin embargo, de forma particular tenía muchas ganas de visitar este país ya que me daba la impresión de ser un país que ama la música, pero no tanto las matemáticas. Tenía deseos de venir para poder mostrarles el lado divertido de las matemáticas.

¿Cómo fue para usted convertirse en la primera y única mujer japonesa en ganar la medalla de oro en las Olimpiadas Matemáticas? Cuéntenos un poco acerca de esa experiencia.

Participar en las Olimpiadas fue para mí algo muy muy importante, que impactó mucho mi vida. Tenía 16 años y, como quien dice, fue la primera vez que salí al mundo, no en un viaje placentero, sino un viaje en el que pude tener contacto con diferentes personas y sus diferentes culturas. También, en el aspecto de las matemáticas, pude experimentar aún más lo profundo que es este mundo. Ser la única mujer de mi país que ha ganado es un orgullo, pero no puedo negar que me encantaría ver a más mujeres participando y destacándose en esta área.

¿Cómo surgió en usted esta pasión, tanto por las matemáticas como por la música?

Cuando era más joven disponía de mucho tiempo libre. No era que tenía un talento particular en las matemáticas, ni en la música, ni tampoco me obligaban mis padres, más bien disponía de mucho tiempo. Esto me llevó a tener contacto tanto con las matemáticas como con la música en forma de juego, como entretenimiento. No surgió porque tenía un examen y debía prepararme, sino que, de manera natural, me fui relacionando con ellas.

Luego de descubrir estas pasiones, ¿qué la impulsó a integrar estos conocimientos el uno con el otro?

La verdad es que, antes de entrar a la treintena, ya me dedicaba a ambas cosas de manera separada. Me gustaba tanto la música como las matemáticas, y las realizaba ambas sin fusionarlas. Fue cuando cumplí 30 años que decidí mirar hacia atrás, y me di cuenta de la relación entre estos dos campos. Esto coincidió también con la época en la que me convertí en madre, y entonces nació un deseo en mí de contribuir con la sociedad. Así empecé a realizar charlas acerca de cómo transmitir conocimientos matemáticos a través de la música. Hoy en día realizo este tipo de actividades fusionando las matemáticas no solo con la música, sino con cualquier otro campo, como los deportes o las artes.

¿Cómo ha logrado encontrar ese punto de conexión entre las matemáticas y esos campos que menciona anteriormente?

Lo que sucede es que las matemáticas existen en todo lo que nos rodea, yo digo que solo hay que encontrarlas. Cuando uno toma la esencia de algo, se da cuenta que contiene, de una forma u otra, matemáticas. Poco a poco, me he dado cuenta de que todo está conectado, no solo las matemáticas y otros campos, sino todo en sí, y esto me ha permitido fusionar mis conocimientos.

La música es conocida como un arte que tiene el poder de conmover y tocar profundamente las emociones, cree usted que las matemáticas tienen esta misma capacidad? Y de ser así, como ha utilizado la música para demostrarlo?

Yo creo que las matemáticas tienen el poder de conmover a las personas porque, al fin y al cabo, las matemáticas son algo que el ser humano desarrollo. Cuando uno estudia como las personas desarrollaron diferentes principios matemáticos a lo largo de la historia, uno encuentra una cantidad de historias humanas dentro de ese proceso. Las formulas también tienen todo una historia, una historia humana, por eso yo pienso que las matemáticas pueden conmover a las personas. La diferencia con la música está en que, como las matemáticas no se pueden palpar de igual manera, solo un grupo reducido de personas ha logrado ver ese poder que tienen de conmover. Por eso con el trabajo que hago, las actividades que realizo, busco la manera de hacer tangible esa parte conmovedora de las matemáticas.