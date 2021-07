$!¿Se te muere el romero? Podemos tener la respuesta

Luego de la pandemia el sembrar no es cosa de viejos, sino que todos encontramos gran entusiasmo en la jardinería que, si bien nos pone oficios, regala buenas emociones como recompensa.

Siembra a pleno sol. Aunque algunas personas los tienen en macetas en el interior de la casa o apartamento, lo ideal es sembrar donde la luz del sol le de directamente y así evitamos que de manera repentina le aparezcan esos círculos negros que terminan acabando con la vida de nuestra planta. Si notas que el sol la está poniendo amarillenta, muévela para un área en el que éste de no tan intensamente.

Suelo o maceta. Esta planta es leñosa y le encantará estar en el suelo directo, sin embargo, si buscas una maceta de buena profundidad y amplitud, no te dará ningún tipo de problemas.

Riego moderado. Como ya te hemos dicho es una planta independiente que no requiere que estes día y noche dándole excesos de cariño, que a veces se manifiestan en echarle agua varias veces al día. No lo hagas o fracasará tu intento por mantenerla. Una vez a la semana estará bien si está en maceta y tierra de buen drenaje, solo debes echarle un poquito. Si es en tierra directa y no hay encharcamiento puede ser dos veces por semana.

Poda cada vez que sea necesario. Es fácil, ella te lo indicará. Siempre que le veas hojas y/o flores secas retira esa parte y atrévete a usarla en la cocina o en la cosmética, en ambas es una planta muy bien valorada. Si notas que le ha caído plagas también deberás podar, justo debajo del área maltratada.