$!¿Sí o no a los campamentos?

Definitivamente los campamentos han venido a suplir una necesidad en la familia. Para los padres que trabajan resulta tranquilizante poder contar con espacios donde sus hijos/as no sólo estarán desarrollando destrezas y habilidades, sino que estarán en lugares seguros con personal calificado, y a los progenitores les permite seguir su labor con mayor calidad, sin la preocupación de dejar al niño/a en casa.

Cómo saber en qué campamento vacacional matricular a nuestros hijos

El campamento debe ser elegido de acuerdo a la necesidad específica de su hijo/a. Si es muy activo y curioso le viene bien un campamento cuyo programa incluya mucha actividad motora, aventuras en las afueras de la ciudad y la exploración de espacios desconocidos, entre otros. Sin embargo, para un niño menos activo hay que proporcionarle actividades que vayan de acuerdo a su carácter, donde se sienta cómodo y competente.

Qué hacer cuando no se tiene dinero para un curso vacacional

Hay muchas alternativas para aquellas familias que no pueden optar por un campamento de verano. La familia debe juntarse para planear unas vacaciones divertidas. El hecho de quedarse en casa no significa que haya que pasarlo mal. Los niños pueden aportar sus ideas, ellos tienen muchísimo que decir. Use su imaginación para hacer un programita que incluya: paseos, visitas a museos, parques, monumentos, actividades deportivas, emisora de radio, canales de TV, familiares y amigos. También puede agregar una tarde de cine con primos y amigos o algún taller de creatividad: pintura, coloreado, recortar y pegar, escribir cuentos, poesías, describir láminas, baño de piscina, paseo a la playa. Siga completando la lista que se puede hacer mucho más.