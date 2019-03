$!Sincronizadas menstrualmente

La menstruación, ¿qué es en realidad? En honor a la verdad es un tema que parece simple, ya que se percibe como un indicativo de fertilidad y ya. Pero tiene una mayor profundidad más allá de esto y se hace complicado, no por lo que es, sino por la falta de información al respecto; no se habla más que del sangrado y los cólicos, que si bien son ciertos también lo es que hay un mundo de temas para el análisis detrás de ellos sin respuestas exactas.

El hecho de ser hormonal implica ya una alteración física, psicológica y hasta psiquiátrica, en ocasiones, por tanto impacta lo social y lo cultural. Precisamente es de lo que te hablaremos, pero con énfasis en la sincronización que puede ocurrir entre mujeres que se relacionan bajo un mismo entorno de amistad, familia o trabajo.



Para la psiquiatra Natalia Montero es un tema que concierte puramente a la biología y sugiere que es parecido a lo que ocurre en una manada de leones, que hay un solo macho y muchas hembras, cuyo organismo sincroniza el ciclo menstrual a causa de la fertilidad. "La evolución social ha alterado esa parte consciente de nosotras, pero hay que recordar que pertenecemos al reino animal".



No obstante, por algo no se puede tratar este tema sin mencionar a la psicóloga estadounidense Martha McClintock, quien lo estudió profundamente y los resultados vieron la luz en 1971, razón por la que a la sincronización menstrual se le conoce también como "Efecto McClintock". Las causantes no son otras que las feromonas que segrega el cuerpo femenino por medio de la orina y el sudor del pubis y las axilas, no perceptible al olfato humano, pero captadas involuntariamente.