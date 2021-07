$!Sofía Pérez, la dominicana que cumplió su sueño de llegar a Laika Studios

¿Qué consejo le darías a un joven que quiere ir tras su sueño fuera del país?

Hazlo. No es fácil, pero vale la pena perseguir tu sueño. Te dirán que no lo puedes hacer, que no es realista, que la probabilidad que lo consigas es baja; no los escuches. Se reían de mí cuando decía que quería ser artista cuando estaba en bachillerato. Me decían que iba a ser pobre, que no iba a ganar dinero nunca, que es solo un hobby. Todo tiene manera de monetizarse; yo seguí mi pasión y soy financieramente independiente desde el momento en el que me gradúe de la universidad. Como siempre me dice mi mamá: no hay peor batalla que la que no ocurre.