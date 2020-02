$!“Tacones, Cerebros, Corazón”, una convivencia para la mujer de hoy

¿De dónde surge esta convivencia: “Tacones, cerebro, corazón”? ¿Cuál es el corazón detrás?

¿Qué tan importante es para las mujeres -que hoy en día tienen tantos roles- tomar un tiempito solo para ellas y recargarse en una actividad como esta?

¿Qué nos traerá esta entrega?

¿Qué consideran que nos aporta tener una perspectiva masculina en un evento de mujeres y para mujeres?

¿Cuál es tu motivación detrás de formar parte de esta actividad?

Carlos Sánchez: Como siempre, con muchísimo gusto voy a hacer mi trabajo, que es, por un lado, hacer reír a la gente; por otro lado, es un reto que me hayan pedido que dé mi perspectiva como hombre, porque es un evento para mujeres trabajadoras y que, además, llevan una familia en sus hombros. Sin embargo, he visto muchas mujeres que no han encontrado el apoyo de su pareja para emprender sus proyectos. Yo siempre he querido dar el 100% de apoyo a todas las ideas de mi esposa.

Hablaremos de la visión del hombre en todos los sentidos, porque creo que lo bueno de este evento es que, si estás entre mujeres, solo escuchas un lado de la campana. Lo que se está buscando conmigo es hacer un equilibrio.