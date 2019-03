El "trabajo invisible y no pagado" de las mujeres a lo largo de la historia de EE.UU. es el centro de una exposición del Museo Nacional de Historia de Washington, en el que se recuerda que pese a los avances sociales la brecha de género aún es palpable en ámbitos como el cuidado del hogar.



“En lugar de hacer una cosa como las que ya se había hecho anteriormente, como las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial, las comisarias escogieron mirar el trabajo que tradicionalmente se había considerado invisible, lo que se considera trabajo de mujeres", explicó a Efe Anthea M. Hartig, la nueva directora del Museo Nacional de la capital estadounidense.



"Es un trabajo que, paradójicamente, es más visible cuando no se hace que cuando se hace", remarcó Hartig en la presentación de la muestra "All Work, No pay" (Todo el trabajo, nada de sueldo), que se inauguró esta semana.



La exposición, que coincide con la celebración del Día de la Mujer el 8 de marzo, retrata las "cambiantes" perspectivas de género y trabajo en los inicios de Estados Unidos, y el posterior "contraste", entre 1890 y 1940, entre los progresos en el salario remunerado fuera de casa y la persistencia del trabajo sin sueldo en el hogar.



Por último, subraya la "tácita expectación" de que se mantenga el cuidado de la casa, pese a los avances de los derechos de las mujeres desde 1960 a 1990.



Para ello, la exhibición presenta varios objetos y vestimentas diseñados específicamente para que las mujeres realizasen el trabajo doméstico, como las pequeñas prendas que facilitaban la libertad de movimientos en el hogar y que estaban a menudo complementadas por bolsillos grandes cosidos donde llevaban pequeños utensilios, como tijeras y dedales.