$!Un regalo sagrado para los negocios

Hoy es lunes, un buen día para analizar esos muchos momentos que aparecen en la vida, en los que el conocimiento parece esconderse y la torpeza es la única compañera. No queremos perder, pero tampoco sabemos cómo ganar y en tercer plano una voz interna nos habla con insistencia ¡Hazlo! O ¡No lo hagas! Podríamos estar frente a frente a lo que Albert Einsten consideró como un “regalo sagrado” y que en nuestros días Steve Jobs, co-fundador de Apple y Pixar, le atribuye más poder del que tiene el intelecto. Se trata de la intuición, que por años había sido considerada como una exclusividad femenina pero que con el despertar de los tiempos ya sabemos que es una facultad de todos y que da buenos frutos para el éxito en los negocios.

“Yo sabía que iba a hacer así, no debí meterme en eso ¿por qué no me hice caso?... puede ser el reclamo de no confiar en un conocimiento adquirido, pero que desconocemos su procedencia, simplemente sabemos que está ahí y que no tuvimos que hacer uso de la razón para obtenerlo”, explica Fénix Pérez, mastermind coah, quien trabaja con personas y grupos en miras a que logren sus resultados de manera más sostenible, con bienestar y abundancia, tanto en los negocios como en la vida personal.

Al igual que ella, son muchos los investigadores sobre el tema, que definen esta curiosa realidad, como un autoconocimiento reflexivo que está gobernado por la red neuronal preconsciente, la cual está alimentada de patrones aprendidos previamente y se encargan de diseñar hábitos, normas y creencias, por lo que al aparecer uno de esos modelos, da respuesta de forma natural e inesperada.