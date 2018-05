Videojuegos y el Séptimo Arte

El creador del mundo virtual, James Donovan Halliday, sirve de alguna forma como la figura paterna que Parzival, el protagonista, admira. He aquí la transición perfecta a la adaptación de Spielberg y por qué era el director adecuado para llevar al cine la obra de Cline.

“Las dificultades familiares de Spielberg parecen haber brindado material crudo para una filmografía llena de hogares rotos, hijos abandonados, rebeldes, y/o padres sustitutos”, declara Daniel Lehman en el ensayo “The Role of the Father in the Films of Steven Spielberg”. La relación padre/hijo es palpable en filmes como Indiana Jones and the Last Crusade, Hook, Catch me if you Can, E.T. y Close Encounter of the Third Kind. En estas películas encontramos padres que muestran interés más en otros sucesos que en su familia, como Roy Neary en Close Encounters, una alusión a un padre obsesionado con su trabajo y alejado de su familia; lo mismo sucede con Peter Banning en Hook. En E.T. solo a la madre de los niños la vemos como un personaje benevolente en comparación a los demás. En este contexto E.T. y Hook son las películas de Spielberg que más se asemejan a la relación niño/adolescente/adulto que vemos en Ready Player One.

En el Oasis, el mundo virtual, los videojuegos son considerado algo mejor entendido y más disfrutado por la juventud, y los adultos, la mayoría villanos, quieren destruirlos. En E.T. los adultos quieren capturar y destruir algo que desconocen, en Hook es el mundo creado por J.M. Barrie no apto para adultos. Es esta característica de la historia de Cline lo que hace a Ready Player One una película perfecta. Esta y la capacidad extraordinaria de referencia y autoreferencia que tiene el director estadounidense.