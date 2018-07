8 secretos para el éxito

Muchos ven el éxito como un hecho del azar. Yo considero que no es asunto de suerte sino de muchas acciones.

Si queremos tener éxito lo primero que debemos hacer es definir qué es éxito para cada uno. No es cuestión de conformarse con menos que otros, es estar claros en que cada cual tiene consideraciones diferentes en este sentido, así como en tantos otros.

En mi transcurrir por esta vida me he dado cuenta de que tanto para yo alcanzar algunos éxitos que me he planteado como para otros que he analizado, he necesitado algunas acciones definidas. Saqué ocho que nos pueden orientar para llegar a logros específicos.

Trabajo intenso. Es tan fácil de entender que hasta decimos que no hay nada regalado en la vida. Otros tantos dichos nos ayudan a entender este punto.

La práctica hace al maestro. No somos perfectos desde que iniciamos. Lo importante es sentir cómo podemos mejorar lo que ya hacemos. Viendo hacia atrás, mis conferencias han cambiado. No puedo decir que no eran buenas, pero la experiencia de cada día las va puliendo y me ayuda a seguir construyendo.

Autoconfianza extrema. Muchos tratan de hacernos creer que no podremos hacer realidad lo que soñamos. Le diré que todos están muy equivocados. Robarnos la capacidad de soñar debería estar penalizado por ley. No les haga caso. Desde pequeños nos ponen el “no se puede” en la cabeza y no es justo. Pienso que “querer es poder” podría ser posible. Pero mi guía dice que “creer es poder”; por lo mismo, creo en mí.

Innovación. Recorrer el camino que los otros trazaron es bueno en el sentido de que es mucho más fácil transitarlo. La pregunta es: ¿adónde llegaremos? Adonde llegaron los otros. Si queremos ir más lejos no es una mala elección. Pasaremos por el punto donde ellos quedaron y seguiremos. Si queremos llegar a otro lado le tengo una mala noticia; solo lo podemos lograr creando otro camino.

No perder la meta de vista. Enfocarnos y no perder el foco es muy importante para lograr lo que deseamos. Llegar a lo máximo dependerá de dar los pasos adecuados en el momento preciso. Podremos desviarnos creyendo estar en el camino, pero orientarnos por la meta nos ayudará a regresar al mejor camino.

Constancia. Dejar tareas por mitad no ayuda a lograrlas. Prefiero dividir largos trechos en partes y caminarlos con persistencia. Insistir en el camino que creo correcto y no descartar el cambio de vía si descubro estar errado... lo creo de sabios.

Interés por los demás. Las comunidades avanzan mejor cuando se aporta a sus individuos. Quizá no sintamos que se nos retribuye la contribución, pero le aseguro que es excepcional que prosperen, aunque no lo sepamos. Interesarme por otros y aportar para que también crezcan lo siento formidable.

Pasión. Cuando no siento que algo me apasiona no creo que merece mi tiempo y dedicación. Prefiero dedicar mis energías a lo que me apasiona y así hacer que me apasione lo que persigo.

Esta receta de ocho pasos, por extensa en mi libro “¡Alcanza la cumbre!”, puede ayudarle a hacer la suya propia. Lo más importante es que elija lo que piensa que le ha apoyado en el alcance de sus éxitos y lo que le llevará a lograr los que tiene por delante.