¿Debo hacer lo que quiero o lo que debo?

En la vida solemos tener esta disyuntiva. La decisión no es en todos los ámbitos igual. El deber

es el deber. ¿Qué pasa cuando tenemos la posibilidad de elegir?

La expectativa de vida está ya por encima de los 80 años. ¿Parece mucho tiempo? Claro que muchos vivirán más que eso. Hagamos un ejercicio con ese número tan redondo.

Ya nos consumimos unos cuántos años. Siempre recuerdo a mi tío Delfín que dice que no sabe cuántos años tiene. Los que tenía sí, porque los puede contar, los que tiene aún... es difícil saberlo.

Cada año tiene 8,760 horas. La gran mayoría trabaja unas 9 horas al día. Ir y regresar del trabajo nos lleva un tiempo. Prepararnos y llegar puede sumar otra hora. Digamos que, en promedio, estamos dedicando 12 horas del día a conseguir el dinero de adquirir la calidad de vida que llevamos.

Siete horas de dormida nos indican que nos están quedando cinco horas despiertos para realizar tareas obligatorias y hacer lo que deseamos.

Quizá no trabajas los fines de semana, no es el caso de todos. Haga su propio ejercicio. Cuando tenga el número de horas que le quedan a la semana para hacer lo que quiere, la puede multiplicar por 56 semanas del año y por la cantidad de años que le quedan... en teoría. Claro, cuando se retire tendrá más tiempo por no estar obligado a ir al trabajo, pero no es el objetivo ser tan preciso en este ejercicio.

Para alguien de 50 años que trabaje los sábados hasta medio día, la suma sería unas 42,000 horas que le quedarían para hacer lo que quiere más sus deberes de casa. ¿Parece mucho?

Una vez encontrado que no es tanto tiempo el que tenemos por delante es hora de decidir si debemos hacer lo que no es tan productivo para nuestra felicidad, o dedicarnos a ser felices todo lo que podamos.

¿Qué nos hace felices? Cada uno dirá algo diferente. Lo que estoy seguro es que la gran mayoría no lo tiene claro y por eso no lo persigue con el ímpetu que ello requiere.

Para hacer lo que queremos hacer, necesitamos más tiempo que dinero. Claro, algunas actividades requieren de ambos, pero...

En la vida son muchos los que nos quieren imponer deberes. Supuestamente la sociedad nos lleva a que hagamos con nuestra vida lo que ellos quieren. ¿Suena fuerte? Si lo quiere más suave: la sociedad nos influye en nuestro accionar.

Mentira, la gente espera de uno un comportamiento... No son felices con ellos mismos pero andamos como borregos detrás de hacer lo que los manipuladores quieren. Y tengamos en cuentas que siempre es por el beneficio de unos pocos ya sea la moda o lo que está de moda.

Sumemos la cantidad de horas que le dedicamos a: las redes sociales, las malas noticias, estar al día de lo que dicen los demás, responder mensajes sin valor, discusiones banales en la “vida real” y en las redes, grupos de Whatsapp, etcétera.

Sabiendo lo valiosa de cada hora que tenemos, no por su costo sino por su escases, ¿seguiremos dedicando tiempo a tantas actividades que emocionalmente nos dejan menos que otras que sí queremos hacer?

