Jefes que dejan huellas

Es difícil llegar a ciertas edades sin haber acumulado experiencia laboral, lo que significa, entre otras cosas, haber tenido varios jefes o haber sido jefe de unos cuantos. El otro día, escuchando una conversación ajena en la cual no estaba invitada, uno de los interlocutores despotricaba contra su actual jefe deseándole todo lo malo que podía albergar su corazón. El otro asentía con la cabeza sin contradecirlo. Con todo y de estar de intrusa, me indigné.

Mi alter ego, ese que me impide saltar a conversaciones ajenas y evita que me meta en problemas, me advirtió que me quedara callada y mejor escribiera sobre el tema. Y eso hago. Yo, al igual que muchos, he tenido jefes o superiores inmediatos que han sido muy buenos o muy retadores.

Si fuera un poco infantil, podría decir que tuve algunos que se la “cogieron conmigo” e intentaron hacerme la vida imposible.

Podría decir eso, pero sería una mezquindad de mi parte. De todos mis jefes, buenos o no de acuerdo a criterios personales, aprendí valiosas lecciones que posiblemente nunca hubiera adquirido en otro ambiente.

Sobre la resiliencia, el verdadero liderazgo, la bondad intrínseca o la mezquindad. Con mis jefes, a fuerza de controlar mi lengua o mi temperamento, aprendí a domar mi carácter mientras me instruía del negocio o del oficio. Y vivo honradamente de eso, lo que es bastante bueno en los tiempos que corren.

Un jefe “malo”, sin ánimo de enaltecerlo, te llevará a conocer los límites de tu propia paciencia y de la fortaleza de tu espíritu; de los puntillosos, aprenderás a trabajar sin errores; y de los exigentes, el valor de entregar un trabajo a tiempo, exhaustivo y sin excusas. Y todo lo anterior son herramientas valiosas para la vida. No intento decir que no haya quienes intenten humillarte, ridiculizarte o maltratarte. Algunos harán lo posible para que renuncies, intentando evitar que salgas “premiado”, como muchos consideran que son las prestaciones laborales. Esos jefes también existen y de esos también se aprende. Mi única recomendación es aprender lo más rápido posible y dejar el claro. En mi experiencia, esas personas no hacen más que reflejar en otros sus propios problemas y situaciones no resueltas.

La vida me ha demostrado que estos individuos terminan consumidos por su propia amargura y al cabo de poco tiempo no pueden ser jefes ni de sí mismos. Con este breve escrito quiero dejar el testimonio de mi gratitud a aquellos jefes que también adquirieron paciencia y fortaleza de carácter al intentar enseñarme, que se mordieron la lengua para no darme algún merecido “rapapolvo” cuando a causa de mi inmadurez o inexperiencia los dejé mal parados, pero que aun así no tiraron la toalla.

Que vieron talentos escondidos o un filón por explotar y siguieron cavando. Gracias a aquellos que me enseñaron con su ejemplo de liderazgo a dar la milla extra y a entender que un trabajo es mucho más que un lugar donde se va a esperar que llegue la fecha de cobro y que puedes transformar la vida de alguien haciendo tu trabajo con ética, a conciencia y correctamente.

Aquellos que más que jefes fueron mentores y que celebraron cada pequeño triunfo personal como propio, sin mezquindades ni celos. Gracias a aquellos que intentaron maltratarme, pero que en realidad me hicieron mejor persona, mejor profesional y a la postre, mejor jefe cuando la oportunidad se presentó. Y así, de una conversación ajena, mi espíritu me recordó que nos levantamos sobre los hombros de otros y que gran parte de lo aprendido se basa en enseñanzas de terceros.

Ojalá y este escrito nos lleve a recordar a esos queridos jefes que con el tiempo se convirtieron en maestros y en amigos y que ayudaron a construir la zapata sobre la que hemos construido nuestros sueños profesionales. Aquellos que, gracias a sus principios y ética de trabajo, se agenciaron nuestra lealtad sin exigirla o sin buscarla. Esa conversación me recordó que tengo mucha gente a quienes agradecer. ¡Déjame comenzar!

Ilustración: Ramon L. Sandoval