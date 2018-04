Los sabios no asocian el éxito con el dinero

Existen personas brillantes que tienen dinero, mientras otras simplemente son felices. La diferencia está en distinguir lo prioritario de lo importante.

Cada día conozco más personas que a pesar de su éxito financiero no se sienten felices. Tratan de aparentar y hasta gastan para que otros digan que han sido exitosos en la vida. Ni qué decir de los que heredan fortunas...o solo usan las de sus padres o abuelos.

El éxito es relativo. Nuestro problema hoy es que lo estamos midiendo en cantidad de dinero acumulado. Pensamos que tener éxito es un ranking y nos olvidamos de lo esencial en la vida, que es ser feliz.

Diría que una forma de mesurar el éxito podría ser midiendo la cantidad de minutos de felicidad al día. Ya sé, soy un iluso y simplemente pienso como perdedor (es lo que muchos pensarán). A esos les pregunto: ¿qué tan feliz es con el dinero que ha acumulado? ¿O quizá debería cambiar el término y decir por la cantidad de dinero que ha gastado?

Es que algunas personas hasta piensan en su éxito por dinero gastado. Un gran vehículo, cantidad de viajes, vivienda, colegio al que van los hijos, etc. Todo es dinero erogado. ¿Tendrán cómo vivir en tranquilidad y sin inconvenientes cuando se retiren? O peor, cuando los despidan de su trabajo.

Tener menos estrés podría ser un medidor de éxito. Lamentablemente veo que las personas mientras más aparentan ser exitosas, mayores niveles de estrés están manejando. En ocasiones hasta me he preguntado si piensan que a mayor estrés mayor éxito muestran.

Sé que medir el éxito no es posible, pero no me reproche a mí, explíqueselo a los que lo viven midiéndolo en base a patrimonio y haciéndonos creer que es un número. Aquellos que le venden la idea de que el auto que muestre o al club social que asista determinará su éxito. A todos los que le hacen comprar bienes y servicios que muestran el éxito que tiene... o mejor diría, el que merece mostrar.

Mi punto es que, en vez de medir el éxito de manera global, podríamos verlo de forma individual. ¿Cuál es el éxito que cuando era muchacho quería tener? Si lo alcancé ya soy exitoso.

Sé que para algunos no hay fronteras y aspiran a ser el hombre más rico del mundo. La frustración les llegará tarde o temprano. Es que al año hay un solo rico más y le aseguro que la mayoría de las personas en el mundo no lo serán... es uno entre más de siete mil millones.

Puedo asegurarle que la mayoría de las personas de más de 50 años no sabían lo que alcanzarían... quizá ni se lo plantearon. Pero han sido mucho más exitosas de lo que sus sueños le plantearon. ¿Están disfrutando su éxito? Y más que eso: ¿disfrutaron el camino a sus logros?

Para mí ser exitoso es medirme conmigo mismo, como enseño en mis libros Migomismo I y II. No es competir con otros, es disfrutar lo que voy edificando mientras lo construyo en uno de mis mayores éxitos. No todos podremos ser super-ricos, pero sí exitosos.

Algunos ven sus logros y sienten que ha sido un camino de sacrificios. Así no quiero éxitos, prefiero la felicidad interna y la que pueda irradiar a los de mi alrededor.