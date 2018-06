Antonio Banderas: “Tenía miedo de interpretar a Picasso”

No es para nada común asociar el nombre de Antonio Banderas con la televisión. Cualquiera diría que perdería prestigio en el mundo del cine si pasara de la pantalla grande a la TV. Sin embargo, habiendo nacido en la misma ciudad de Málaga que Pablo Picasso, Antonio Banderas aceptó el desafío de contar la vida de uno de los pintores más enigmáticos de España, en una serie de diez hora y con el prestigioso respaldo de National Geographic.

¿Cuáles son tus primeros recuerdos sobre Picasso, habiendo nacido los dos en la misma ciudad de Málaga?

Nací bajo una dictadura. El General Franco estaba en el poder. Y Picasso murió cuando yo tenía 15 años. En aquel entonces no teníamos demasiados héroes en España y definitivamente ninguno en Málaga. Franco incluso había hecho desa-parecer a muchos: intelectuales, pintores, poetas y escritores que vivían en el exilio. Pero no pudo hacer lo mismo con Picasso. Era demasiado grande como para conseguirlo. Probablemente pudo tapar que Picasso había formado parte del partido comunista o cosas así, pero todos sabíamos que por ahí había un pintor que había nacido en Málaga y era bastante famoso en el resto del mundo. Y en mi caso en particular, él había vivido a dos cuadras del lugar donde yo nací. Por eso, para mi generación, era un ídolo. Veíamos a Picasso como alguien que queríamos imitar, porque él escapó del aura de la dictadura, el estado de anestesia en que vivimos con estas pinturas en los años 60 y 70.

¿Crees que en vida llegó a disfrutar el mismo aprecio de hoy?

Desafortunadamente Picasso murió en Francia, antes de la muerte de Franco en 1975. Y nosotros no tuvimos la oportunidad de darle el aplauso que los españoles hubieran querido. La gente de mi ciudad hubiésemos querido decirle que lo amábamos, pero no pudimos.

¿Es cierto que ya habías rechazado interpretar el mismo rol de Picasso que ahora aceptaste?

Sí. Tenía miedo de interpretar a Picasso, no me sentía preparado. Era demasiado grande y complicado. Y al mismo tiempo, al ser de mi ciudad, sentía el doble de responsabilidad. Pensaba: “¿Y si no me sale bien?”. Picasso era un hombre bastante misterioso, incluso hoy, aún después de haberlo representado todos los días durante cinco meses. Con todos esos meses de preparación, habiéndome puesto en sus zapatos, habiendo leído todo lo que pude sobre él, habiendo visto todas las filmaciones que pude, habiendo hablado con gente, su familia, Picasso sigue siendo igual de misterioso. Era tan misterioso con la gente que lo rodeaba como lo era con él mismo. Por eso tuve siempre tanto miedo.

¿Qué te llevó a aceptar el mismo desafío ahora?

Me faltan apenas dos años y medio para llegar a los 60. Hoy tengo más experiencia. Muchos de mis miedos desaparecieron. Un año y medio atrás tuve un ataque al corazón. Vi la cara de la muerte. Y cuando alguien como Ron Howard golpeó mi puerta con Picasso entre sus manos y el National Geographic sobre los hombros, le dio credibilidad además de prestigio. Y, yo también pensé que si no lo hacía ahora, solo lo iba a poder disfrutar en un museo. Me decidí y aquí estoy.

¿Compararon notas con el actor Alex Rich, que interpreta una versión más joven de Picasso, para parecerse en las diferentes edades de él?

La verdad, nos la pasamos mirándonos entre nosotros de una forma muy poco saludable (risas), porque examinábamos cada movimiento que hacíamos para ver la forma en que caminábamos tratando de imitarnos entre los dos. Yo mismo empecé a escuchar que hasta cuando él hablaba sonaba como yo y llegué a comentar: “Mi Dios... Alex está empezando a sonar como el Gato con Botas de Shrek” (más risas). Pero básicamente hablamos mucho entre nosotros, hasta por Skype, porque hubo una época en que yo estaba en Londres y él todavía seguía en Los Ángeles.