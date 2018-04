Archie López: “Podríamos volver a llevar al cine “Tubérculo Gourmet””

Archie López continúa su exitosa carrera con “Hermanos”, comedia con tono cristiano protagonizada por Raymond Pozo y Miguel Céspedes, pero esta es solo la más reciente producción en la que el cineasta dominicano continúa compartiendo las historias que lo atraen y su amor por el cine.

¿Qué fue lo que más te atrajo de este guion?

Lo primero es el respeto y la confianza en mi hermano Raymond Pozo, quien me habló de su idea de hacer una película que transmitiera un mensaje de fe a partir de un guion de Víctor Reyes. Lo leí y me pareció que tenía un gran potencial. Me atrajo la historia de estos dos hermanos gemelos que son físicamente idénticos, pero tienen personalidades totalmente distintas. Me atrajo contar el contraste entre sus vidas tan diferentes en todos los sentidos y, por supuesto, el mensaje de que toda persona puede cambiar para bien si tiene la oportunidad para ello. Como director, también me pareció un desafío interesante lograr la interacción de los dos personajes en pantalla y que, interpretados por el mismo actor, resultasen creíbles en sus diferencias.

En “El hombre que cuida” interpretas un papel secundario, pero, ¿te volveremos a ver delante de la cámara?

Prefiero estar detrás de cámara. Me atreví a actuar en “El hombre que cuida” porque Amelia del Mar Hernández y Alejandro Andújar son amigos míos y no podía decirles que no. Además, el personaje se parecía mucho a mí. Lo de actuar además de dirigir se lo dejo a Alfonso y a Robertico. Lo mío es solo dirigir.

Ya has trabajado con Raymond Pozo y Miguel Céspedes en varias producciones, la mayoría comedias y hasta un drama, pero ¿en qué otro género te gustaría dirigirlos?

Ellos pueden trabajar en cualquier género, son actores de muchos recursos y trabajan a fondo sus personajes. Ya lo han demostrado por ejemplo en “Luis”. Me encantaría hacer con ellos una película de suspenso o terror pero cómica, tipo “Scooby Doo” o “Scary Movie”. También el género de acción les queda muy bien porque no tienen miedo a nada. Son como Jackie Chan, no necesitan dobles.

¿Qué tipo de cine te gusta consumir en tu tiempo libre?

Disfruto mucho del cine oriental, en especial del coreano, japonés y chino. Me gustan las películas de Park Chan-wook y Akira Kurosawa. Las películas animadas me encantan, desde animé y manga hasta Río y Coco. También me gustan las películas de acción con artes marciales (como “Ip Man”) y las clásicas de Bruce Lee. Me gusta ver también películas de suspenso, no de terror pues no voy al cine a sufrir, y también me interesa mucho el cine en idioma español. Por supuesto, veo comedias como “Juan De Los Muertos” y “Nueve Reinas”.

“Hermanos” es tu segunda película en la que la religión juega un papel importante, después de “Cristiano de la secreta”, ¿este es un tema al que piensas volver en futuras producciones?

Me gustaría, sí, definitivamente. No hay nada más gratificante que poder usar el cine para entretener y además para inspirar, promover valores y mensajes positivos, que siempre son bien recibidos por el público. Me gustan las “good feeling movies”, esas películas que logran que el público salga con una sonrisa de la sala además de una reflexión o aprendizaje.

Además de Lotoman, ¿cuál de tus otras producciones te gustaría retomar con una secuela?

Podríamos volver a llevar al cine “Tubérculo Gourmet” porque sus protagonistas –Tubérculo y Tirson– son personajes icónicos que pueden embarcarse en cualquier aventura. El público mismo demanda nuevas historias de sus personajes favoritos.

¿Qué clase de historias te gustaría contar en próximas películas?

Tenemos varios tipos de proyectos en desarrollo. Me gustaría trabajar la película biográfica de un personaje dominicano que nos llena de orgullo y otra de un personaje histórico, como Enriquillo.