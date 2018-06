Benicio del Toro: "Soy de los actores que no disfruta verse en una pantalla grande”

Ya lo habíamos entrevistado en Las Vegas, en el momento en que era coronado con el Premio Estrella Masculina del Año justo antes de presentar las primeras imágenes de la nueva versión de ‘Sicario: Day of the Soldado’, en Cinemacon. Para ese entonces, él ya había aceptado el desafío de ser Presidente del Jurado del Festival de Cannes en la paralela competencia Un Certain Regards. Y teniendo en cuenta que también había estrenado la primera versión de ‘Sicario’, exactamente tres años antes, en el mismo Festival de Cannes, esta vez lo entrevistamos para hablar de los dos temas, por duplicado.

- ¿Qué significa para Benicio del Toro recibir un premio como La Estrella Masculina del Año que te entregó la asociación de los dueños de las salas de cine, en Cinemacon?

- Yo soy de los actores que no disfruta verme en una pantalla grande, pero es maravilloso saber que todavía hay gente que sí lo disfruta (Risas). Pero tengo que agradecer un premio como este porque viene de gente que trabaja muy duro para mantener vivo el sueño de ver cine en un verdadero cine.

- ¿Cuáles son tus primeros recuerdos en una sala de cine?

- Yo crecí en San Juan de Puerto Rico a mediados de los años 70, donde la temperatura se mantiene todo el año en casi 30 grados, con mucha humedad. Y Los mejores recuerdos de mi niñez son de la época en que iba al cine con mi familia. Me acuerdo que veíamos toda clase de cine como mi primera película de James Bond, ‘Live and Let Die’ o las mexicanas ‘El Demonio Azul’ y ‘El Santo’ y comedias como ‘Animal House’. Soy de los que apreciaban a quienes no aparentaban ser ganadores como Rocky. Y me acuerdo que esperábamos también horas y horas para ver las superproducciones de ‘Tiburón’ y ‘Star Wars’. Y volví a esperar horas, para volver a verlas también. Mi familia jamás imaginó que yo iba a ganarme la vida en la pantalla grande de una sala de cine. Y cuando miro hacia atrás, me doy cuenta que la sala de cine fue la incubadora de mi sueño de hacer lo que hago hoy como actor.

- ¿Qué opinas en ese sentido, cuando otros estudios como Netflix amenaza con borrar la experiencia del cine en una sala de cine?

- Entiendo que el mundo se mueve muy rápido. Mucho más rápido que nunca. Damos vuelta las páginas en el teléfono para mirar televisión, escuchar música, incluso en medio de alguna conversación. Hoy hay pantallas en el auto, en los teléfonos y hasta los relojes en la muñeca. Pero no es lo mismo que ver cine, en una sala de cine. No importa lo rápido que se mueva el mundo, la sala de cine es el único lugar del planeta donde el reloj se detiene por completo. Y eso es bueno. Es el único lugar donde podemos sentarnos juntos, sin juzgar, sin distinguir, sin cinismo... a menos que seas un crítico de cine (Risas). Es el único lugar donde realmente podemos perdernos para encontrarnos al mismo tiempo. Es único.

- ¿Y qué tan única es entonces la experiencia de haber sido elegido como Presidente del Jurado en Cannes? En realidad es ‘Un Certain Regards’ (la competencia paralela de la Palma de Oro)

- ¿Cómo llegó el ofrecimiento? Por teléfono... Me llamaron preguntándome si quería ser Presidente del Jurado. Y les dije que si.

- ¿Cuánto tiempo en total? Diez días.

- ¿Tuviste que ver todas las películas... incluyendo las malas? La mayoría siempre son buenas. No es fácil llegar a Cannes.

- La primera película de ‘Sicario’ justamente se había estrenado dentro de la competencia del Festival de Cannes... Es cierto, la primera compitió en Cannes.

- Conozco gente, incluso periodistas que apostaban que iba a ganar la Palma de Oro ¿Qué le faltó para ganar? Unos cuantos votos, por lo menos uno (Risas). ¡Faltó uno seguro! Pudo haber tenido más.

- ¿Crees que en la realidad hay sicarios que trabajan para el gobierno de Estados Unidos? Seguro, se llaman ‘cover operations’. Y no solo Estados Unidos, otros países también. Todos tienen sus trampitas.

- ¿Con el primer rodaje imaginabas que iban a filmar un segundo capítulo? Para nada. Cuando terminamos con la filmación de ‘Sicario’, jamás pensé que íbamos a filmar esta continuación. Y cuando me llamaron los productores y mi manager diciendo “Tenemos un guion para una segunda película de Sicario”, quise verla primero. Y desde las primeras páginas, me pareció maravillosa.

- ¿Y los que no vieron la primera película van a entender la segunda? La película tiene su propia historia, por completo, aunque es un nuevo capítulo, porque nunca antes mostramos así mi personaje de Alejandro.