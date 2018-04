“El cuento adecuado logrará que el niño ame la lectura”

Te diría que sí precisamente porque vivo aquí. Mi último libro, “El súper niño”, el libro del proyecto Yo Soy Súper, lo puedes ver en la misma página principalmente para eso, para que no se quedara solo aquí y es precisamente el primer libro con el que vamos a ser publicados en el extranjero, así que funcionó, pero en países donde tienen un mercado editorial bien desarrollado no sienten la necesidad. De hecho, aunque cada vez más personas leen en aparatos electrónicos, todavía hay muchas editoriales que no tienen versiones digitales de sus libros, pero es un mercado que va creciendo. No creo que se sustituya el libro porque la experiencia de leer en papel es única, pero hay que adaptarse a lo que está pasando.

Primero, es un mercado que no está muy desarrollado, principalmente en la literatura infantil. Hay muy pocas editoriales que publican cuentos infantiles y publican un tipo de cuento. Por ejemplo, el cuento que hago, que es el álbum ilustrado, no se publica aquí. Las editoriales publican cuentos con capítulos ya para niños más grandes. El principal obstáculo es que el mercado de impresión de cuentos no está desarrollado y muchas veces no sabes qué puedes hacer ni cuáles son los pasos para publicar un libro y ponerlo en las tiendas para que se venda. Mientras más oportunidades surjan aquí más escritores van a poder dedicarse a eso.

No sabría decir un tipo de historia en específico porque cada niño tiene gustos muy particulares. No lo pensarías, pero hay niños a los que le encantan los monstruos y otros las aventuras o los cuentos con animales. Por ejemplo, algo que gusta mucho a los niños es ver a los personajes haciendo algo imposible. Sí hay temas que en general llaman mucho la atención, pero creo que es más por lo imposibles que son, porque son cosas que ellos se imaginan.

Pienso que la promoción de la lectura en los niños pequeños es algo que realmente va dirigido a los padres porque cuando eres muy pequeño tú no sabes leer, entonces el amor por los libros se forma en la familia. Si tus padres nunca te leen o nunca los ves leyendo no te vas a interesar por la lectura y no vas a conocer lo rico que es el mundo de los cuentos.

Tú también interpretas cuentos en un escenario ante un público, ¿esa interacción con tus lectores ha influido la forma en que escribes tus cuentos?

Nunca he contado un cuento mío, sino de otros autores. Realmente desde que cuento cuentos no he escrito ningún libro. Mi próximo cuento, que sale en junio, es el primero que escribo después de contar cuentos. La experiencia de contar cuentos es lo que más me ha enseñado y lo que más ha influido en mi forma de escribir desde este libro en adelante. Cuando te paras y cuentas un cuento delante de los niños la reacción es inmediata, es real y no necesariamente es la que esperas. Con el tiempo eso me ha ido enseñando mucho qué es lo que los emociona, qué los impacta, qué los mueve y qué no. Contar cuentos me ayudó a definirme como escritora y a encontrar mi propia manera de expresarme al contar una historia, aunque no sea mía.

¿Las experiencias con tu padre te inspiraron a crear Cuenta Cuentos? ¿O siempre has tenido el deseo de interpretar ante un público?

Nunca en la vida. Yo empecé a escribir en el 2007 y conté cuentos por primera vez en el 2014 o 2015 y fue por mi hijo. Yo estuve enferma, me hicieron una cirugía cerebral, y duré un tiempo en cama en el que no podía hacer nada, y en ese momento mi hijo estaba estaba empezando a hablar, a repetir y mencionar cosas que veía. Contándole cuentos comencé a tratar de que él hablara más conmigo, de que fuera interactivo. Con el tiempo eso se convirtió en nuestro juego favorito y él comenzó a traer a los niños del parqueo y al final terminé con diez niños encima de mi cama contándoles cuentos y poniéndolos a hacer cosas. Cuando me paré de esa cama me dije que necesitaba ver si podía hacer esto para más niños.

Además de rentauncuento.com y yosoysuper.com, ¿tienes otro proyecto similar en mente?

Mi próximo cuento se llama Tun Tun y es un proyecto de impacto social parecido al de Yo Soy Súper, pero este cuento es sobre animales, cuya mayoría está en peligro de extinción, se desarrolla en África y ya tiene una página web (www.tuntun.co) en la que vas a poder ver a todos los animales y aprender de ellos de una forma divertida. En la misma página web también encontrarás opciones para hacer donaciones a fundaciones y organizaciones que ahora mismo están trabajando para la preservación de esas especies. En realidad el cuento no tiene nada que ver con la extinción, sino que más bien enseña a los niños a no juzgar por las apariencias y va de la mano de Yo Soy Súper en cuanto al mensaje de inclusión y aceptación. Tiene unas ilustraciones lindísimas, que hizo quien siempre ilustra mis libros, Pablo Pino, de Argentina, con quien trabajo a distancia. El cuento va a ser publicado en español aquí, en Europa y en América al mismo tiempo por una editorial llamada Algar. Y las editoriales Bromera y Animalibres lo publicarán en catalán.

¿Cómo es tu dinámica de trabajo con tu ilustrador?

Como tenemos diez años ya trabajando juntos por internet, somos realmente un equipo. Desde que tengo una idea se la digo. El proceso inicia cuando hago el cuento, lo divido por la cantidad de ilustraciones que vayamos a hacer, se lo paso, él me da su opinión de la historia en sí, a veces hacemos cambios, él es muy objetivo dando sus opiniones y a mí siempre me importa lo que piensa. Discutimos todas las ideas, él luego hace los bocetos, me los manda y los vemos juntos, los discutimos, le corregimos cosas, y después los ilustra a color.

¿Alguna vez has considerado escribir obras para otros géneros literarios?

No sé, yo realmente leía mucho antes de mi operación. Ahora no puedo leer libros largos porque no retengo tanto la información como antes. Tenemos una historia un poco más larga de capítulos que ojalá en algún momento la podamos publicar, pero no es el medio que conozco. Antes de publicar un libro de capítulos tuviera que leer muchos libros de capítulos, por lo menos. No hay nada que te ayude más a ser un mejor escritor que leer, leer y ver lo que hacen los demás para luego poder criticarlo y también para aprender.