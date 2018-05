Eugenio Derbez: “Dirigir una película en inglés es mi próxima meta”

Por décadas Eugenio Derbez ha laborado para entretener, contar historias y, especialmente, para hacer reír al público a través de una carrera en la que ha laborado como actor, comediante, guionista, escritor, empresario, productor y director de cine, teatro y televisión. Esta estrella mexicana, poco a poco, ha hecho la transición al mercado estadounidense con proyectos como “No se aceptan devoluciones”, la película de habla hispana más taquillera de Estados Unidos, y “Cómo ser un Latin Lover”. Ahora Derbez regresa a la gran pantalla protagonizando junto a Anna Faris la comedia “Overboard”.

¿Qué nos puedes decir de “Overboard”? ¿Eras un fan de la versión original?

Sí, es una película increíble y que nos quedó hermosa. Es un clásico de la comedia americana. Cuando crecí, recuerdo que fui a verla al cine con mi mamá por primera vez y la vi veinte veces. Es una película muy querida en Estados Unidos, incluso es una cinta de culto, y ahora MGM nos dio la oportunidad de hacer el remake para poder adaptarla, con un elenco increíble: Anna Faris y Eva Longoria; y por el lado mexicano tuve la oportunidad de invitar a Omar Chaparro, Adrián Uribe, Jesús Ochoa, Mariana Treviño (del Club de Cuervos), Édgar Vivar (El Señor Barriga), en fin, actores increíbles.

¿Cómo te involucraste en el proyecto?

Después de que “No se aceptan devoluciones” se convirtiera en la película en español más vista en la historia a nivel mundial, cosa que nos sorprendió a todos, comenzando por mí, se abrieron muchas puertas en Estados Unidos, y cuando empecé a ir a reuniones con mis agentes y mánagers, llegamos a MGM (Metro Goldwyn Mayer), donde me enseñaron una lista de remakes, entre ellas “Overboard”. Comenté que la conocía y ellos me dijeron que era una película ideal para mí. Me la ofrecieron, acepté involucrarme y adaptarla para conectar más con mi público latino, aunque sin embargo fuera una película para el mercado americano. Entonces, es una película americana, pero con mucho sabor latino.

¿Y cómo surgió la idea de hacer el cambio de género de los personajes principales?

¡Ah!, lo que pasa es que yo ya estaba cansado de que en Estados Unidos los latinos tengamos una imagen muy distorsionada. Cada vez que aparecía un personaje latino en una película siempre era interpretando al criminal, al pobre, al narcotraficante, o en el mejor de los casos al jardinero. Así que me dije: “quiero cambiar la imagen de los latinos en Hollywood, si puedo hacer algo lo haré”; cuando llegó el guion a mis manos en la versión original, la millonaria era ella y él un carpintero pobre con cuatro hijos, etc. Al hacer la adaptación, sugerí a MGM que cambiáramos los roles para romper con los estereotipos y dignificar la imagen de los latinos. Al principio se opusieron porque no querían hacer cambios tan drásticos, pero luego les expliqué lo bueno que iba a ser para mi público verse representado en la pantalla de una manera diferente, y ahí fue donde finalmente aceptaron; ahora el millonario es el latino y la que limpia los pisos es la gringa; [tisas] me dio mucho gusto hacer eso.

Tu coprotagonista es Anna Faris, quien tiene mucha experiencia en el género de la comedia, ¿eso ayudó a establecer una química entre ustedes durante el rodaje?

Sí, y te puedo asegurar que hubo mucha química desde el primer día. Me acuerdo que llegué al set para la primera escena y estaba un poco nervioso, porque ella es una gran comediante. Después de terminar la primera toma de la primera escena, de repente se volteó y me dijo: “¿oye, estuve chistosa?”. Yo le respondí: “¿pues de qué me hablas? Anna Faris, eres una de las mejores comediantes de este país”. Ella me dijo que no sentía que era chistosa y la hicieron comediante por accidente. Le dije: “¿De qué me estás hablando?”. Me dio mucha risa esta visión que tiene de ella misma por un lado, y por otro me relajó mucho porque me sentí en ese momento igual de vulnerable que ella, y entonces, después de cada escena, nos apoyábamos entre los dos.

Tengo entendido que tuvieron la oportunidad de reunirse con Goldie Hawn y Kurt Russell, los protagonistas de la versión original de “Overboard”, ¿influyó en su trabajo?

En el caso de Anna, ella sí se juntó con ellos, yo no tuve la suerte, aunque me moría de ganas de conocerlos. Pero Anna sí se fue a cenar con ellos, como cuatro meses antes, y le explicaron lo importante que es para ellos la película, lo mucho que había cambiado sus carreras y sus vidas porque en ese filme se hicieron pareja y ya llevan 31 años juntos. Al final, después de la cena, le dieron su bendición, así que no estuvo tan grave.

También has participado en otro tipo de películas, que no son comedias, como por ejemplo “Geostorm”. ¿Estás interesado en explorar otros géneros fuera de la comedia?

Sí, estoy interesado en explorar otros géneros, y siento que en Estados Unidos, como no me tienen tan encasillado como en Latinoamérica, donde para los latinoamericanos soy Eugenio Derbez el comediante, desde que llegué me han ofrecido papeles dramáticos, de acción y en diferentes géneros. Para mí es muy refrescante como actor que me den esta oportunidad. Cuando me ofrecieron “Geostorm”, a pesar de ser un papel muy pequeño, lo acepté porque fue la primera película que me ofrecieron llegando a Estados Unidos y la primera vez que me permitía no ser un jardinero ni un criminal, sino un astronauta que estaba en una estación espacial, e iba a llevar la bandera de México en mi uniforme. Eso me gustó mucho, esta es una manera de cambiar la imagen de los latinos.