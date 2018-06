Helen Núñez, un mundo desde su propia óptica

La exitosa carrera de Helen Núñez en los diarios impresos renace en el mundo digital. A esta nueva etapa se suma su indetenible fuerza femenina, mientras conquista territorios abonando el camino para que otros también lo logren. La nueva web (www.helennunez.com) trata temas para emprender y ofrece consejos para jóvenes madres, sin abandonar la actualidad y frescura propia de las plataformas virtuales. Ella misma nos cuenta los detalles de esta novedad.

¿De dónde nace el impulso para tomar esta decisión tan importante?

Trabajar durante los últimos 10 años como editora en jefe de dos revistas impresas me inspiró a continuar produciendo, creando contenidos de beneficio tanto para la joven madre que necesita consejos sobre cómo sobrellevar temas de tan hermosa etapa de la vida de una mujer, como para ese emprendedor que quiere salir adelante con su idea de negocio propio. Esto desde una plataforma diferente, que es la digital. Pienso continuar ejerciendo mi carrera periodística desarrollando una web basada en experiencias de vida, así como temas de investigación que sirvan de aliciente a esa juventud ávida de información para que contribuya a su diario vivir. Helennunez.com es una web creada en beneficio de quien me honre con su tiempo de lectura detrás de la pantalla de su computadora o móvil.

Dejar la seguridad de 10 años en los medios para explorar, ¿qué tan difícil fue?

Mis años como editora fueron maravillosos, siempre soñé en convertirme en ello, me preparé, y se me dio la oportunidad de lograrlo. En el transcurso conocí a gente muy valiosa, desbordante de talento, aprendí mucho, de mis colegas, de los entrevistados, de los lectores, así como de mis errores. Tuve la oportunidad de enseñar, de conocer jóvenes periodistas llenos de grandes metas también, así que al llegar el momento de marcharme lo hice con la satisfacción de todas estas experiencias acumuladas, pero entendí que esta fue una etapa lograda.

¿Cuál es el enfoque de la web de Helen Núñez?

Una diversidad de temas que incluyen novedades, entrevistas y emprendimiento, solo por mencionar algunos. En el mundo del periodismo lo que más me apasiona es el tema de investigación. Siempre he sido muy curiosa en la búsqueda de las causas de un suceso, conocer gente que ha logrado conquistar al público con su talento, nuevos lugares, sabores, escuchar de viva voz de los profesionales sus opiniones ante determinado tema, así como, por ejemplo, averiguar a fondo cómo grandes empresarios han logrado posicionar sus marcas con su vena emprendedora. Esa pasión antes descrita y mis experiencias de vida como madre, ama de casa y esposa, es lo que podrán apreciar en esta web.

Cuéntanos cómo ha sido este proceso

Es un reto para una madre de tres pequeños sacar el tiempo para dedicar a este tipo de proyectos, donde es necesario producir constantemente contenido, más no es imposible. Creo que uno de los puntos más importantes en todo lo que emprendamos, hasta en el diario vivir, es ser organizado. Esta es la manera en que he logrado no entrar en caos y poder disfrutar tanto a mi familia, como mi carrera, que me apasiona.

¿De qué trata cada segmento?

La web tiene varios segmentos, entre ellos Madre de 3: en los últimos 9 años he tenido la dicha de convertirme en madre de 2 hermosos niños y una bebita encantadora. Esto me ha dado la oportunidad de acumular experiencias enriquecedoras con los temas propios de una madre (y que muchas veces nos quitan el sueño). Esas experiencias como madre, y de la mano de profesionales, las comparto con mis lectores. Emprendedore$: a través de esta sección desarrollo diferentes sugerencias para aquellos que deseen emprender en cuestión de negocios, tomando en cuenta lo difícil que puede resultar querer independizarse sin tener determinado presupuesto. Por ejemplo, mi primer tema es el “Dropshipping”, un sistema de negocio digital que te da la oportunidad de crear una tienda online sin necesidad de contar con un presupuesto. Hora del relax: comparto propuestas que nos motivan a dedicarnos más tiempo, a poner atención a los llamados del cuerpo, de la mente. Es una invitación a relajarse y salir de la rutina para liberarnos del estrés. #Privandoenchefa: aquí recupero el hashtag que he usado en mis redes durante los últimos años, y comparto con los lectores, a través de fotos y videos, la elaboración de recetas saludables que he aprendido de la mano de verdaderos chefs, así como consejos que invitan a llevar una alimentación más saludable. Talento: me sentaré a conversar con personas que, gracias a su talento, han logrado posicionarse en el área en la que se desarrollan. Son historias extraordinarias (a veces llenas de vicisitudes) de quienes han conquistado terreno con sus talentos y arduo trabajo. Big Brands: la producción del programa de TV “Big Brands RD: donde se unen las grandes marcas dominicanas” fue una experiencia en la que nuestras grandes empresas me abrieron sus puertas para contar sus increíbles historias de crecimiento y procesos de producción de esos productos que cuentan con el cariño del dominicano. A través de esta sección pienso seguir explorando e investigando qué hay detrás de las grandes marcas de la mano de quienes llevan el timón, en esta ocasión, alrededor de los Estados Unidos.

¿Todos los segmentos estarán en inglés y español?

Sí, es la manera de conectarme con el público estadounidense.

¿A qué aspiras con este nuevo paso?

A expandir mis conocimientos ahora en el mundo digital, llegar a más gente a través de mis investigaciones, conocer nuevos talentos alrededor del mundo, seguir apoyando al talento dominicano; me llena de gran satisfacción poder aportar un grano de arena a esa causa.

¿Cuándo podremos acceder a ella?

¡Ya está arriba! Así que los invito a visitar mi espacio. Será un honor.

Por: Mayra Pérez Castillo

Fotos: Fuente externa

Puedes seguirla en: Web: www.helennuñez.com / Instagram: @helennuñez