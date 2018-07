Juan Basanta, en busca de la originalidad del cine dominicano

Mientras la Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria de Cine (ADOCINE) se prepara para presentar la quinta entrega de los Premios La Silla el próximo 31 de julio en el auditorio de la Casa San Pablo, Juan Basanta, cineasta y presidente de Adocine, nos habla sobre este galardón dedicado a celebrar lo mejor del cine dominicano además de otros temas relacionados con la industria cinematográfica del país.

¿Cómo surgió la idea de los Premios La Silla?

Es una creación del equipo de Adocine, que en ese entonces presidía Alfonso Rodríguez. Era natural que la industria se reconociera a sí misma con el estímulo y el valor agregado de ser tu mismo gremio que te premie; es un reconocimiento muy particular, realmente fue muy acertado en su momento. Nuestro aporte ha sido llevarlo a la televisión en vivo, como tiene que ser.

¿Qué tomaron en cuenta al elegir a los nominados?

Eso es muy simple. Todas las películas dominicanas y documentales que han sido estrenados desde el último premio en el 2017 hasta este premio tienen derecho a estar en La Silla. En este caso cubrimos un período de alrededor de 15 meses. En la primera ronda de votaciones todos los miembros eligen cuáles son los mejores en cada área. Y en una segunda ronda, que cerró el 20 de julio, quedan los 5 más importantes.

Actualmente estás filmando el documental “Rafael Solano: cuéntame tu vida”, pero ¿cuándo te volveremos a ver detrás de cámara como director de un largometraje de ficción?

Tomo las riendas de una película en septiembre. Dirijo una película sobre el tema de la inmigración desde un punto de vista bastante divertido o raro. Nosotros, en el equipo, decimos que antes de quedar mal preferimos quedar como locos. No voy a ser productor de la película. He sido productor de muchas películas y eso siempre me quita un pedazo de la libertad del director. Voy a pasarla bien, voy a dirigir y el título posiblemente sea “Ain’t fácil”.

¿Qué se puede hacer para que el público dominicano brinde más apoyo a producciones cinematográficas que pertenezcan a otros géneros como el drama y el documental?

Antes que nada el público dominicano apoya el cine dominicano, en términos generales todo va a crecer a medida que el dominicano decida crecer por dentro; el tema siempre va a ser la educación porque, con la curiosidad que lleva la educación, ese apetito que crea te va a llevar a buscar esos nuevos horizontes, te va a acercar más a “Cocote” y a “Carpinteros”, a “Mosh”, la película que viene por ahí de Juan Antonio Bisonó, a “Veneno”, y a muchas películas dominicanas. Es un tema de crecimiento y de decisión nacional, pero creo que tenemos un país en el que más ciudadanos van a ver su cine local en apoyo a la industria.

¿Cuál es el cambio más tajante que ha ocurrido en la industria cinematográfica dominicana después de la Ley de Cine?

El crecimiento profesional. Hay una nueva generación y un nuevo cine dominicano. Hay también una apertura a la literatura dominicana que ha llegado al cine. Por ejemplo, es impresionante la madurez de Félix Germán en la película “El Corte”; Leticia Tonos filmó “Mis 500 locos” y Bladimir Abud hizo “La otra Penélope” de la novela de Andrés L. Mateo. Se está logrando un espacio en nuestras salas. El cambio lo ves en los profesionales dominicanos, cuando llegas a un set de filmación sientes una concentración. El motivo original del artículo 34 de la Ley de Cine es fomentar la educación en nuestra industria para que puedan venir más producciones internacionales.

¿Pero qué necesita el cine dominicano para seguir creciendo?

Si lo supiera lo hubiera hecho. Lo que necesita toda industria de arte, para no ser específico solo en el cine, es ser original, auténtico, centrarse en las cosas que nos hacen especiales. ¿Qué hace falta? Creer más en nuestra autenticidad, en buscar ese detalle que nos hace únicos.