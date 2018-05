Edith Smester y Yadhira Pimentel

Este es el segundo año consecutivo de la Caminata de Embarazadas y Mamás con Bebés en Coche, organizada por Madre S.O.S y Proyes, en las personas de Yadhira y Edith, dos mujeres que sueñan con que éste se convierta en el evento más esperado del año y se expanda por todo el país. La cita: el 2 de junio en el Parque Iberoamericano, de 2:00-6:00 pm.

¿Cómo coinciden Yadhira y Edith, y se ponen de acuerdo para crear este evento?

Edith: Yo conocí a Yadhira escuchando el Chocolate Mañanero y siempre iba donde Teo Veras, y en una de esas ocasiones nos presentaron. Nos conocimos, tuvimos química y surgió un reconocimiento amistoso.

Yadhira: Yo tenía tres años con la idea de la caminata en la cabeza, se lo había mencionado a algunas personas y me decían: “¡pero tú eres loca! ¡Cómo vas a poner a embarazadas a caminar!”. Cuando se lo conté a Edith a ella le pareció chulísimo y se atrevió. Me brindó la sonrisa y la mirada del “claro que sí, vamos a hacerlo” que necesitaba. Juntas estructuramos el gran plano de lo que hoy es el evento, y las ideas fueron surgiendo para que fuera algo más que “una caminata”.

Parece algo fácil: reunir a madres y embarazadas dentro de una caminata. Pero, ¿cuál es la logística que hay detrás?

Edith: Aunque se trata de una caminata, abarca más. Es una experiencia. Es un espacio que se ha creado para que tanto las madres como la familia participen de charlas y actividades para su crecimiento, y no resulte aburrido para los esposos, los abuelos, ni los jóvenes. Hemos creado un espacio agradable y dinámico para que todos se sientan parte de él.

Yadhira: Para que tengas una idea, antes de lanzar la caminata, Edith, yo y todo el equipo, hicimos varios recorridos dentro del parque, para ver cuál era el más cómodo y el que mejor se adaptaba a las embarazadas y madres que van con sus bebés. Queremos que sea corto y significativo al mismo tiempo; que se quede en sus corazones.

Así que ya hicieron la caminata...

Ambas: ¡Sí, varias veces! (risas).

Edith: Todavía estamos haciendo recorridos para incorporar algo este año: las fundaciones. El año pasado fueron parte de los miembros beneficiados del equipo. Ahora queremos que la familia se integre a lo que es cada fundación. Que sepan que existen muchas manos que pueden apoyar a cada niño en cualquier situación que se encuentre. En esta ocasión contamos con cuatro fundaciones: CAME (Centro de Atención a la Mujer Embarazada), Aldea S.O.S, HADA y Hablemos de Autismo.

Yadhira: Fueron las fundaciones que nos apoyaron el año pasado y que este año van a tener protagonismo durante el recorrido para que cada parada sea significativa.

Edith: Serán parte del recorrido, como lo será también una persona que trabajará el tema de la respiración, y un doctor que tocará los casos de emergencias que surgen con los niños.

Yadhira: A veces uno se encuentra con casos, y no necesariamente con tu bebé, sino a tu lado y puedes intervenir. Creo que Primeros Auxilios es una asignatura que todo padre debería tomar. Y la parte de la respiración nos va a servir a todos porque estamos viviendo muy deprisa, siempre corriendo, y se nos olvida esa respiración consciente para que nuestro cerebro se oxigene y podamos estar en calma durante el reto de criar, que no termina.

Se trata de una actividad familiar, ¿participan los hijos, esposos, abuelos, tíos?

Yadhira: ¡Eso es lo bello! Fue hermoso verlo el año pasado.

Edith: Y nosotros, de verdad, no esperábamos que los papás se integraran de esa manera. ¡Fue una sorpresa! Me quedé anonadada al ver la cantidad de hombres que acompañaron a sus esposas en ese momento. Y lo felices que lo hacen, y lo felices que ellas se sienten.

Yadhira: Ver a papá involucrado da un mensaje muy bonito y que contradice eso de que el hombre está alejado. El año pasado vimos a un papá que caminó al lado de su mujer agarrado de la mano, que participó, que estaba emocionado, que se tomó fotos... Con eso nos quedamos y es lo que queremos reforzar.

¿Hay un tema diferente para diferenciar esta caminata de la anterior?

Yadhira: Tenemos una población sensible, la embarazada, que no está enferma, puede y debe hacer ejercicio, no solo por su bienestar físico, sino emocional, y es lo que abrazamos en esta ocasión con la psicóloga Clarissa Guerrero. El ejercicio puede prevenir hasta una depresión post parto, que es muy común. Es un tema químico que mucha gente no entiende. Un doctor nos comentaba que durante el embarazo generas una cantidad de hormonas que, cuando das a luz y se desprende la placenta, es como si te las arrancaran de golpe. En muchas ocasiones ese mar de hormonas no siempre empieza a danzar correctamente. Sientes una tristeza real. Es un golpe de emociones. Las hormonas hacen lo que quieren contigo, sin pedirte permiso.

La caminata es una excusa para educar a las madres y futuras madres sobre la maternidad y sus desafíos.

Edith: Es una celebración a la vida. Porque creemos que, así como existe la muerte, existe la vida. Y tenemos que celebrar la vida, cuidarla, ver todos los factores que nos pueden acompañar para que ese nuevo ser, que Dios nos dio el privilegio de traer al mundo, tenga las condiciones que necesita para vivir.

¿Han podido contar con el respaldo que amerita un evento de esta envergadura?

Edith: Hay marcas que han estado con nosotros desde el primer día. Estamos muy agradecidos porque son coherentes con lo que dicen y saben que apoyarnos no significa que tienen que hacer una inversión importante. Este no es un evento meramente comercial, es parte de un compromiso con la sociedad, de entregar algo que entendemos que es importante en este momento, y nos sentimos con el deseo y el amor de hacerlo.

Yadhira: Podemos dar las gracias porque los colaboradores han entendido la importancia de este evento.

En la edición pasada de Estilos, se escribió un artículo que mostraba que disminuye la cantidad de mujeres que quieren ser madres, por motivos múltiples. Ustedes, que en cierta forma promueven la maternidad con esta actividad, ¿qué dirían a estas madres que toman esa decisión?

Yadhira: Ese tipo de decisiones las respeto mucho. Traer un hijo al mundo es una responsabilidad y un compromiso. Sí les digo que se hagan una pregunta: si lo están decidiendo por ellas o por una corriente externa. Si es de ellas, se respeta. Pero sí les regalo el hecho de que no van a conocer un amor más genuino que el que te entrega un hijo. No existe algo igual. He visto la maternidad como un camino de aprendizaje de mí misma que me regalan mis hijas como pequeñas maestras que son. Cuando la maternidad te reta, es cuando creces como persona.

¿Se han sentido limitadas como profesionales por ser madres?

Edith: Para nada. Mis hijos son el mayor impulso para hacer las cosas, para ser una mejor persona, una mejor profesional.

Yadhira: Por el contrario, me he sentido motorizada por mis hijas.

Actividades dentro de la caminata

1 Concurso hermosamente embarazada

2 Escribir la primera carta a sus bebés

3 Madres emprendedoras

4 Rifas generales

5 Área de niños

6 Photo Booth

7 Clases de estimulación temprana

Bueno saber

Las boletas están a la venta en tuboleta.com.do, Multicentro Churchill y La Sirena San Isidro, en la zona oriental. El precio es de RD$500 por embarazada o madre con bebé en coche. El resto de los acompañantes participa gratis.

Tendrán la asistencia de CentraCare, un servicio de emergencia pediátrica, que contará con un equipo médico de cinco doctores para tomar la presión a las participantes antes de empezar. Recomiendan a todas las embarazadas contar con la aprobación de sus ginecólogas para participar.