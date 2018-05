Las nuevas tablas escénicas

No diría que popular, pero para que tengamos más teatro debe haber una ley que nos permita hacer más producciones de mayor duración en cartelera. A la gente le gusta el teatro y el entretenimiento en vivo, pero el apoyo monetario en estos momentos lo tiene totalmente el cine, no las bellas artes.

on Anchoítas me di cuenta de que la gente busca comedia. La comedia ha sido lo más lucrativo. La gente quiere desconectarse de su realidad y con la comedia lo puede lograr.

Lo que más hago son musicales, aunque no solo quisiera quedarme ahí. Me gusta que el público pueda ver un espectáculo, beberse unos tragos, comer algo y estar en una zona céntrica de la capital. Mi intención es tener dos espectáculos para adultos y dos para niños al año. También que sean por temporadas largas y no solo por un fin de semana.

Escenario 360

Galería 360 / Síguelo: @escenario360rd

Joaquín Geara, Propietario

¿Cuándo decides tener tu propio teatro?

Todo surgió una noche produciendo el Festival del Humor Luisito Martí en el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua. Viendo el tamaño del salón me dije: “aquí hay dos extremos, o muy grandes o muy pequeños”. Me acordé de un local al que me había llevado Teo Veras para montar un bar cuando estaban abriendo Galería 360 y me dije: “ese es el local ideal con una capacidad de 500 personas para un nuevo salón de eventos”.

¿Por qué en una plaza comercial?

Entendí que el mercado necesitaba un teatro de capacidad intermedia. Por supuesto, influyó lo céntrico de la plaza, la calidad de la misma y sus envidiables 1,980 parqueos techados, amplios, seguros y de fácil acceso.

¿Es propietario o productor teatral?

Soy propietario del local, pero a la vez produzco uno que otro espectáculo al año.

¿Cuál fue tu primera producción?

Eso fue otra casualidad, pues en la inauguración del teatro Edilenia Tactuk me comentó que iba a hacer un evento para el 14 de febrero. En enero, lamentablemente, tuvo que cancelar, así que me pregunté: ¿Y ahora? ¿Qué hago yo con esta inversión tan grande y la mejor fecha del año para espectáculos? Me acerqué a Fernandito Villalona y a Jochy Santos e hicimos: Fernandito cantando y Jochy contando. El evento fue un éxito. De ahí decidí producir eventos sólo en fechas puntuales, como enamorados o madres.

¿En qué se diferencia Escenario 360?

Lo que más ha llamado la atención y gustado ha sido el concepto de todo incluido en las áreas de VIP y SG, donde los asistentes reciben un open bar de bebidas premium y picadera ilimitada toda la noche. La calidad del sonido, la decoración y, por supuesto, la ubicación de la plaza y su parqueo.

¿Qué quieres ofrecer al público dominicano?

Espectáculos musicales, pues la calidad del sonido instalado es espectacular, con los mejores estándares de la industria, ya que siempre he sido partidario de que un buen sonido hace la diferencia en los shows artísticos. Y, claro, de humor.

¿Y lo que más interesa al público local?

Al igual que en el cine, se interesa por los shows de humor. Tanto así que este año haremos la quinta edición de El Festival Internacional del Humor Escenario 360.

Este formato, ¿hace más accesible el teatro?

Lo que atrae al público realmente es la oferta artística y que exista más capacidad instalada para realizar obras teatrales, musicales, comedias, etc., pues los productores se sienten más motivados para presentar sus propuestas en escena.

¿Qué necesita el teatro para ser aún más popular?

Definitivamente, que se incluya al teatro en la ley de cine, o se haga una ley de teatro. El teatro siempre ha sido el patito feo de la industria. Son centavos lo que requiere esta industria. Generaría muchísimo empleo y serviría de trampolín para que los actores migren del teatro al cine.

Próximamente: show de humor con Jochy Santos, Irving Alberti y un venezolano genial que participó en el Festival Internacional del humor del 2016.

Cartelera. Mayo: “Criando carajitos”, producido por Carlos Sánchez. Noviembre: “Quinto Festival Internacional del Humor Escenario 360”, con comediantes de Argentina, Cuba, Colombia, Venezuela, España y República Dominicana.