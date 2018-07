Las Rachel: “La idea de un amor prohibido es universal”

Weisz: Sí. Y a los nueve años te diste cuenta de que entre el patinaje y la escuela no tenías tiempo libre ni infancia. No lo contaste así exactamente, pero en mi mente pudiste haber sido la mejor campeona olímpica de patinaje artístico. Así que, para mí, ella siempre va a ser mi hermosa patinadora artística, con su bello traje de lentejuelas. Yo amo las lentejuelas (Risas).

Nada tiene que ver el efecto del vodka que les sirvieron al llegar, pero es lógico que se rían al darse cuenta de que las dos se dan la vuelta cuando alguien las llama por el mismo nombre. Después de todo, Rachel Weisz y Rachel McAdams son las dos Rachel más famosas de Hollywood (no, claro, el personaje de Jennifer Aniston en ‘Friends’ no cuenta). Y en el restaurante Lavelle de Toronto, muy cerca de donde también vive McAdams, pudimos reunirlas para conversar sobre su próxima película: ‘Disobedience’.

Weisz: Supongo que todos lo van a interpretar de una forma diferente, pero para mí, en el momento en que él le da la libertad a la esposa, me parece que también se convierte en el mejor rabino posible. Ese es el rabino que a mí me gustaría conocer, con su propia sinagoga liberal, porque hay un lugar en este mundo para él. Y le va a ir bien. Esa es mi interpretación.

McAdams: De nuevo, a mí me gusta la transformación real de mi personaje Esti, quien en el mejor momento de su vida puede ir para cualquier lado y se anima. Me pareció también algo muy humano.

McAdams: Como Rachel, yo me enamoré de los dos personajes femeninos por igual. Eso solo ya es bastante raro y excepcional. Los personajes son algo increíble para cualquier actor y me encanta que tengan también el mismo peso, aunque el rol de Esti era el más complicado. Ella actúa desde su subconsciente, donde siente que tiene que contarle al padre lo que siente. También ama su estilo de vida, su religión, ama a su esposo, pero tiene que cambiar... Mejor cambiemos de tema porque puedo seguir hablando el día entero.

Weisz: Yo. El libro me había gustado por los dos roles femeninos tan fascinantes y el nivel de complejidad. Y aunque el escenario era una pequeña comunidad del norte de Londres, me pareció que el tema es muy universal. Creo que todos crecimos en algún lugar donde dejamos nuestro hogar o nos quedamos viviendo cerca. Todos también tenemos cierta fe y otros la dejan por completo. Y la idea de un amor prohibido dentro de un contexto tabú como ser gay, me parece bastante universal.

“La idea de un amor prohibido dentro de un contexto tabú, como ser gay, me parece bastante universal”universal”, Rachel Weisz

¿Conocían bien la comunidad judía ortodoxa en Inglaterra o tuvieron que investigar el tema?

Weisz: Es una comunidad muy privada. Solo se puede formar parte por invitación y Rach McAdams lo logró. Pero yo tampoco tuve que investigar demasiado porque mi personaje abandonó la religión y tampoco sabía demasiado sobre el tema, aunque fui criada en la religión judía.

¿Cómo resultó entonces la investigación de Rachel McAdams, que ni siquiera es judía como Rachel Weisz?

McAdams: Fue una de las investigaciones más ricas que jamás había tenido. Ya había empezado en Los Ángeles, cuando traté de entrar en secreto a la comunidad ortodoxa de L.A. y no me salió tan bien, pero la gente fue muy cariñosa, comí torta de miel para Rosh Hashanah, en Año Nuevo. Lo gracioso es que trataba de entrar en secreto en esta comunidad y lo único que hacía era comer y comer (Risas). Eso es también muy judío, comer bien. Y yo me sentí muy bienvenida cuando me invitaron a las cenas del Shabbat. La gente que conocimos fue maravillosa y el hecho de filmar en el mismo lugar, en las calles de Hendon, marcó la diferencia.

¿Quién eligió al director hispano Sebastián Lelio?

Weisz: Yo, después de ver la película ‘Gloria’. Me quedé asombrada de que hubiera filmado una película con un personaje femenino que en otra película solo hubiera aparecido como la tía o la abuela, en solo un par de escenas. Pero Sebastián puso a esta mujer, con su sexualidad, su búsqueda romántica, por atrás y por delante. Nunca antes había visto algo así. Y cuando se la mostré a Frida Torresblanco, una de las productoras, ella sugirió mandar el guion a Sebastián. Ni siquiera me animé a soñar con que podía llegar a leerlo y sin embargo él fue el que dijo: “Esto es para mí”. Lo leyó enseguida y nos dijo que le encantaría dirigirnos.

¿Qué opinan de él ahora?

Weisz: La empatía que tiene es increíble. Como director no es fácil mantener la historia de tres personajes que tienen diferentes puntos de vista, una agenda moral tan diferente y deseos tan distintos, manteniendo al público en la transición. Pero te hace sentir, escuchar y entenderlos desde esta casita en Hendon y un estudio donde ni siquiera podías mover las paredes para agregar luz. Era todo muy íntimo. Y las emociones también fueron muy crudas. Pero Sebastián creó un ambiente donde todos nos sentimos seguros.

McAdams: En cada escena que filmamos, sin importar lo corta que era, siempre había lugar para descubrir algo nuevo. Fue una producción de bajo presupuesto, no había demasiado tiempo, pero siento que aprovechamos hasta el último segundo. La colaboración entre todos fue total.

Rachel Weisz es también productora de la película y, en ese sentido, Jake Gyllenhaal hace poco dijo que en su nuevo rol de productor descubrió que si todo va mal, les pegan en la cara a los productores, y si todo va bien, nadie les da crédito...

Weisz: Al menos nadie me ha pegado todavía (Risas). A mí me encantó el material, ofrecérselo a Sebastián Lelio, ver cómo evolucionó el guion a lo largo de dos años y medio, con todas las encarnaciones que hubo, ver cómo Sebastián seleccionó a los actores. Recién después yo me puse el traje de actriz porque la visión de la película es exclusivamente de Sebastián. Y me encantó trabajar con Rachel (McAdams). Estoy muy orgullosa de toda la película.

¿Y Rachel McAdams qué opina? ¿Rachel Weisz fue buena jefa como productora?

McAdams: La respeto mucho por la forma en que pudo separar los dos roles para estar siempre presente y con un gusto impecable. Sentí que las dos estábamos cocinando una película. La vi con el sombrero de productora y totalmente comprometida con el rol de Ronit, permitiendo que el director también encontrara su propia visión. Me pareció maravilloso.