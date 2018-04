“Los libros son viajes gratis a todos los mundos, a todos los tiempos”

Ángela Hernández Núñez (Santo Domingo 1954), nuestra invitada del mes es una reconocida narradora y poeta dominicana, ganadora de numerosos premios de literatura nacionales e internacionales.

Una auténtica artista de la palabra, cuyos textos se han traducido a diversas lenguas. Miembro Correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua, en 2016 obtuvo el máximo galardón de las letras dominicanas, el Premio Nacional de Literatura. Conoce sus preferencias, los secretos de su biblioteca personal y el espacio íntimo donde disfruta de esa maravillosa pasión que nos une:

la lectura.

Describe en pocas palabras tu encuentro con el libro.

Es un enigma cómo llegó Las aventuras de Marco Polo a casa de una tía. Lo hojeé vislumbrando un mundo exótico, susurrante de mil secretos. Excedía lo imaginado y por imaginar. Sentí éxtasis, iniciación. Luego, en sintonía con mudanzas y amistades, fueron apareciendo libros como por encanto. Leí la Biblia completa a los 10 años, Anna Karenina a los 12. Mi vida está llena de encuentros de ese género. Con gratitud los recuerdo. De los 13 a los 16, leí a Agatha Christie, Thomas Paine, José Eustasio Rivera, Jorge Isaacs, en fin, lo que encontrara; pilas de novelitas de vaqueros y románticas.

¿Cuál es tu personaje literario preferido?

Jane Eyre, don Quijote, Emma Bovary, Raskólnikov, Joana (Cerca del corazón salvaje), Úrsula... ¿Solo uno?, Sancho.

¿Qué libro regalarías a ciegas?

Cualquiera de estos: Eugenia Grandet (Balzac), Elizabeth Costello (J. M. Coetzee), Tres mujeres fuertes (Marie NDiaye), El espejo enterrado (Carlos Fuentes), Las uvas de la ira (John Steinbeck), Mientras agonizo (William Faulkner).

Menciona tres escritores que hayan ejercido una fuerte influencia sobre ti.

Sintonizo por años con quienes estremecen mi imaginación o mi pensamiento. Autores y autoras que avivan las emociones. De un modo u otro, consciente o no, habrán dejado huellas en mí. Pecaría de injusta si nombro tres. Me he enamorado de la obra de decenas. Aclaro: con ninguno contraje definitivo matrimonio. Con uno que otro hube de lidiar y pactar en aras de impedir que me sedujera más de lo conveniente.

Cuando escribes, ¿tú decides el tema o este te elije a ti?

Solo de modo metafórico podría decantarse una cosa de la otra. A simple vista, el tema me escoge, pero esa “elección” es inherente a mi historia personal, época y cultura.

¿Cuáles son los géneros que sobresalen en el conjunto de los libros que posees?

Narrativa y poesía.

Si una tormenta tomara por asalto tu biblioteca y solo pudieras rescatar cinco obras, ¿cuáles serían estas?

Las mil y una noches, Don Quijote, Obra completa de J.L. Borges, El genio femenino de Julia Kristeva y Antología del cuento hispanoamericano (Fernando Burgos). Volaría a rescatar también: Las palmeras salvajes (William Faulkner, traducción J.L. Borges) y de Marco Polo El libro de las maravillas del mundo.

¿Qué libro de los que habitan en ella te hubiese gustado escribir?

Claros del bosque (María Zambrano) o El mundo de Sofía (Jostein Gaarder).

Borges expresó: “La lectura es una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz”. ¿Crees que esa felicidad se puede contagiar?

Sí, pero no por medios burdos. No hay humano que se resista a un soplo de imaginación, a un plato de aventura bien servida, a explicaciones de cosas que le quitan el sueño. Senda para convidar a esa forma de felicidad: bibliotecas públicas por toda la geografía, red de animadores de lectura, campaña nacional de lectura. ¿Quiénes abrazarán este ideal?

¿Qué libro amaneció contigo hoy?

Nunca uno solo. Amanecí con La guerra no tiene rostro de mujer (Svetlana Alexiévich), Reflejos del siglo XX dominicano (José Alcántara) y Orsúa (William Ospina).

¿Si fueses un libro, como te llamarías?

Cómo recoger la sombra de las flores.

¿Qué eslogan propondrías para una campaña nacional de lectura?

Tres posibles lemas: Leer despierta tus sueños. Leer es la magia que te abre las puertas. Los libros son viajes gratis a todos los mundos, a todos los tiempos.