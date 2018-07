Maglio Pérez, arte en blanco y negro

No recuerdo la primera vez que vi a Maglio Pérez. Ni tampoco cuándo nos hicimos amigos. Sé que un día llegó a Casa de Teatro y desde entonces, sin darme cuenta, entablamos amistad. Maglio es un artista exigente, ve cosas donde la mayoría de las personas ni siquiera las adivinan. Maglio es obsesivo, dramático, blanco o negro, impulsivo, amigo de sus amigos y ama República Dominicana aunque aún no lo sabe. Me atreví a hacerle unas preguntas y se atrevió a contestarlas sin antes advertirme que le habían producido mucha tensión.

¿Qué es ser fotógrafo?

Ser fotógrafo es un estilo de vida, es ver más allá de nuestros ojos, es una búsqueda permanente de momentos únicos, es abrirse al mundo de tal manera que nuestra alma queda al desnudo, en mi caso la nostalgia me invade y eso es lo que busco.

¿Qué te quita el sueño?

La perfección es algo que me persigue constantemente al hacer fotografía, la arquitectura de la foto, el encuadre, la composición, a veces me abruman los detalles..

¿Cómo es vivir en Chile?

Te hace recordar donde están tus raíces, donde descubriste qué querías hacer y el cómo hacerlo, además el frío te lleva a encerrarte y pasar de momentos felices a ratos de infinita tristeza.

Si tuvieras que definir qué es “Cartagena, La Tierra de Huidobro”...

Es un proyecto que me hizo recordar mi infancia, la primera playa que vi, los viajes en familia, las historias antes de dormir, en definitiva reencontrarme con la memoria.

¿Por qué una exposición completa en blanco y negro?

Eso llegó por azar y por escuela; partí haciendo fotos de Cartagena hace ya 25 años, mientras estudiaba fotografía y utilizábamos blanco y negro como en el inicio de la fotografía; a la vez me gustaba la atmósfera que le otorgaba a las imágenes, eso me hizo descubrir la melancolía de mi visión.