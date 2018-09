Manolo Cardona: “Me gusta el peligro actoral que me genere retos”

Manolo Cardona, el popular actor colombiano mejor conocido por series como “El cartel de los sapos” y películas como “La mujer de mi hermano” (2005), da vida en el cine a Porfirio Rubirosa, un enigmático personaje de la historia dominicana convertido en un famoso playboy del jet set internacional que contó con varias de las mujeres más populares y ricas del mundo entre sus conquistas. Cardona encarnará a Rubirosa en una trilogía de películas que abarcarán su vida desde su infancia hasta su evolución como un famoso seductor y sus matrimonios, incluyendo el de Flor de Oro Trujillo, hija del dictador Rafael L. Trujillo Molina.

¿Qué te atrajo de interpretar este personaje?

Conocí la historia de Porfirio Rubirosa la primera vez que vine a República Dominicana. Cuando empecé a investigar y a conocer un poco más sobre la vida de Porfirio lo primero que pensé fue la increíble vida que este personaje había llevado, parece que hubiera vivido 20 vidas en una y ¿cómo no se había llevado a la pantalla grande? Entonces me di a la tarea de armar este proyecto con mi socio local y productor de la película, Sixto Incháustegui. Ha sido un proyecto que se ha tomado muchos años, pero hoy en día es una realidad de la cual nos sentimos todos muy orgullosos. Creo que esta es una de las películas dominicanas que darán la vuelta al mundo y me enorgullece poder, a través del arte, seguir dando a conocer todas las bondades que tiene este país que para mí es como mi segundo hogar.

¿Cómo abordaste la interpretación de un personaje basado en una persona real?

Con mucha investigación. Primero, leí todo lo que había sobre él al respecto; luego traté de ver cosas, pero no existen muchos videos de él. Hay fotos con las que traté de intuirlo mucho, de percibirlo y sobre ello monté toda la información que tenía. Eso me ayudó a personificar a Porfirio y, a partir de ahí, surgió una montaña de retos: desde aprender a hablar como un dominicano, así como francés y alemán, hasta aprender a jugar polo, o ser un corredor de carros... en fin, todo lo que significaba ser Porfirio Rubirosa.

Existe la teoría de que Rubirosa es una de las inspiraciones del personaje de James Bond, ¿dirías que la filmografía de Bond influyó en tu interpretación del personaje?

A pesar de que se dice que Ian Fleming se inspiró en Porfirio para crear el personaje de James Bond, no quise tomar esas referencias visuales porque quería hacer un personaje de carne y hueso, mucho más real, que se sintiera mucho más cercano a la gente y no fuera simplemente un superhéroe o una gente que no se despeina. No agarré esas referencias, pero entiendo el porqué. Rubirosa fue una persona muy glamurosa con una energía arrolladora, no solamente para las mujeres sino para los hombres. Él llegaba y se hacía sentir en el lugar. Eso fue lo que quise tomar y, obviamente, me agarré de todas las problemáticas y situaciones que vivió.

A lo largo de tu carrera has formado parte de producciones relacionadas con la televisión y el cine, pero ¿en qué medio te sientes más cómodo?

Digamos que el medio audiovisual para mí es lo mismo. Yo empecé en la televisión, luego me mudé al cine y después empecé a hacer cine y televisión. Me siento muy cómodo con ambas. Creo que el lenguaje es el mismo y la responsabilidad es crear un personaje, hablar con verdad y que tú te la creas para que el público también se la pueda creer.

En este punto de tu carrera, ¿cuáles son los papeles que te llaman la atención?

Los personajes que a mí me interesan son los que me generan retos, que me hacen salir del colchón de la comodidad. A mí no me gusta la comodidad, me gusta el abismo, me gusta el peligro actoral a nivel de llegar a un mundo desconocido y aventarte al vacío a buscar y a intuir. Eso me gusta, eso es lo que me llama la atención.

Esta fue la primera producción dominicana en la que has participado, ¿qué tal fue la experiencia?

Una experiencia maravillosa. La verdad es que tengo que felicitar a todo el equipo y sus diferentes departamentos en República Dominicana porque no tienen nada que envidiar a ningún equipo a nivel mundial. Con todas las películas que se están haciendo creo que cada vez la gente se sigue profesionalizando muchísimo más y en todas las áreas. Es de aplaudir lo que está pasando aquí en la República Dominicana.

Tengo entendido que la historia de “Rubirosa” se va a contar en tres películas, ¿por qué eligieron ese formato?

Porque era una historia muy larga. Es tanta la historia que tiene este personaje y tantas cosas que pasaron en contextos históricos, políticos, económicos, que era imposible hacerle una sola película, iba a quedar muy coja la historia, así que decidimos desde el principio pensarlo como una trilogía.

Tengo entendido que en “Rubirosa” fuiste director de un segmento, ¿eso quiere decir que podemos esperar más proyectos de ti como director?

Digamos que eso fue un pequeño accidente que hubo, pero un buen accidente porque pude dirigir un par de días y sí, obviamente me encantaría poder dirigir en algún momento de mi carrera. Cuando encuentre la historia que quiera contar me encantaría dirigirla.

Para ti qué es más difícil, ¿asumir un personaje nuevo o el proceso de descartarlo antes de iniciar con otro?

No, para mí el proceso difícil es empezar, buscar, iniciar, intuir y llegar a lo que tú crees o consideras que debe ser el personaje. Es más fácil salir que entrar porque una vez lo tienes y tomas una decisión te vas por ese camino que intuiste y tienes que luchar y morir con esa decisión. En cambio salir de un personaje es más fácil.