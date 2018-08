Masterchef RD, gastronomía caribeña en competencia

Por casi tres décadas MasterChef ha sido un éxito televisivo en un sinnúmero de países y ahora el reality show más conocido del mundo llega a República Dominicana con el MasterChef “Sabores del Caribe”, programa conducido por Mildred Quiroz los domingos a la 8:00 de la noche en Telesistema 11, con un jurado compuesto por Saverio Stassi, la Chef Tita y Leandro Díaz, con la impecable escenografía de Fidel López. Ahora, mientras el resto del mundo ve la gastronomía dominicana con nuevos ojos, estos reconocidos chefs trabajarán con numerosos concursantes que darán todo de su parte para obtener el título de MasterChef. ¿A qué creen que se debe la popularidad de contenido de entretenimiento relacionado con la gastronomía? Saverio Stassi: La gastronomía actualmente es un movimiento mundial, no solamente en la República Dominicana. Inclusive, actualmente es la segunda carrera más seguida a nivel mundial. Chef Tita: Además puedes conocer ciertos territorios a través de la cocina, que no tiene fronteras, y descubrir distintos destinos a nivel gastronómico sin tener que viajar. En el mundo entero hay un interés por conocer nuevos platos, nuevos ingredientes y culturas a través de la gastronomía. Leandro Díaz: Yo puedo combinar esa parte con el crecimiento mismo que ha tenido. La gastronomía se ha convertido en algo más internacional, cuando antes era algo muy exclusivo de los países clásicos europeos, por decirlo así, y las grandes ciudades gastronómicas. La gastronomía del Caribe, que nos corresponde a nosotros, es muy atractiva al mundo por múltiples razones. Las personas se han interesado en crecer, en culturizarse a nivel gastronómico y eso hace que demanden un poco más. ¿Para ser exitoso hoy en día un chef tiene que venderse como una marca y saber manejarse en los medios de comunicación y las redes sociales? SS: Eso es falso. LD: Jamás. Lo que sí hay que tener claro es esto: la cocina es muy independiente de los medios de comunicación. Los medios de comunicación ayudan a proyectar una imagen, pero la cocina es otro mundo. Una va de la mano de la otra siempre y cuando haya calidad y profesionalismo. SS: La prueba es que ninguno de los cinco mejores restaurantes del mundo tienen página de internet, entonces ¿cómo llegaron a ser los cinco mejores del mundo? CT: Realmente son cosas muy distantes. Sí, cuando eres un buen cocinero y te destacas tienes una marca que te distingue, que la vas trabajando indirectamente. Antes en los restaurantes muchas veces no se daba tanta importancia al cocinero, pero ahora mucha gente sale a los restaurantes atrás del cocinero; incluso cuando sale de un restaurante y se va a otro, la gente va detrás de él y su cocina.

Chef Tita

¿En qué creen que se diferenciará la temporada de MasterChef en República Dominicana en comparación con los otros shows de la marca? CT: Lo primero es que por primera vez se hace en el Caribe y, por ejemplo, los productos serán una de las mayores diferencias porque generalmente no se trabaja con esos productos en los países en que ya se ha hecho anteriormente. También porque se vende no solo la gastronomía sino también la República Dominicana como marca país y como destino turístico, además de gastronómico, mostrando las bellezas naturales que tenemos en nuestra tierra. LD: Si te pones a evaluar, muchos de los MasterChef tienen un lineamiento muy marcado. Creo que el de nosotros va a tener ese punto de colorido, de sazón y de alegría que le dan los caribeños y el elemento de los productos locales. Aquí tenemos grandes productos y todo eso se va a ver en MasterChef. ¿Cómo describirían su relación como jueces delante de las cámaras? SS: Exigente, muy exigente con respeto a los compañeros y sin piedad (risas). LD: Nosotros tenemos un fin y es por el cual estamos aquí. El número uno es hacer nuestro trabajo como cocineros con la experiencia que hemos adquirido a través del tiempo y poder descubrir entre ellos ese talento, esa creatividad, esa disciplina que los va a llevar a convertirse en el primer MasterChef de República Dominicana. CT: Pienso que nosotros como jueces somos bastante justos. SS: Aunque nos odien (risas). CT: Lo que sí queremos para ellos es crecimiento, que cuando salga el primer MasterChef de la República Dominicana y el Caribe sea una persona talentosa, que tenga conocimientos, realmente pueda seguir creciendo y nos represente por siempre, porque cuando tienes el título de MasterChef eso se queda para toda la vida. Para eso tenemos que ser bien observadores y muy cuidadosos con la elección que hagamos.

“La cocina de MasterChef es nuestra cocina y todos los que están ahí dentro intentando ser cocineros están bajo nuestra tutela”

–Leandro Díaz

¿Esta temporada veremos un énfasis en la cultura culinaria dominicana o se incluirá la gastronomía de otros países caribeños? SS: Todo está muy enfocado localmente. LD: Sí, pero se está dando el caso de muchas personas que tienen el manejo de otros productos y lo están explotando. CT: Una cosa que también me llamó mucho la atención fue que el letrero de MasterChef del estudio tiene la bandera de la República Dominicana. Eso no lo he visto en ningún otro, o sea que tiene bastante identidad el programa de MasterChef de República Dominicana.

Chef Leandro Díaz

¿Qué nos pueden decir de los cocineros que participan como concursantes en el programa? CT: Tienen mucho potencial, pero lo más bello de todo es cómo van creciendo, evolucionando y poniendo de su parte para dar lo mejor de ellos. LD: Al mismo tiempo que nosotros vamos caminando junto a ellos, llevándolos como niños que están aprendiendo de cocina, uno se va identificando mucho con ellos y ver su evolución conecta con uno y al momento que tenemos que exigirles y ser fuerte con ellos, nos choca, pero es nuestro trabajo. Ahora mismo tenemos talentos que entendemos que pueden dar la talla, pero eso está por verse. SS: Hay varias sorpresas, hay talento y cada vez que hay una competencia se ve un crecimiento, eso es maravilloso, pero también creo que deben estar tranquilos, enfocados, concentrados y si pierden perdieron, pero sabiendo que dieron lo mejor de sí mismos. Si te desconcentras viendo al de al lado, perdiste. El estudio de grabación es uno de los más grandes de Centroamérica y el Caribe, ¿en el show podremos apreciar las dimensiones del estudio? LD: Sí, totalmente. Inclusive parte de lo que planteaba Tita de esos detalles que dan como imagen a la República Dominicana se van a ver en el estudio, cuya escenografía ha sido diseñada por Fidel López. CT: Y que marcan nuestra cultura. Cosas muy específicas que tomaron en cuenta para hacer la escenografía que realmente nos identifica como dominicanos.

“Para mí no hay personalidades, hay situaciones y cada uno tiene opiniones diferentes y un criterio en que basarse”

–Saverio Stassi

¿Hay algún momento o competencia en particular que están ansiosos por que salga al aire para ver la reacción del público? LD: Todos los episodios. CT: Ha sido muy interesante, primero conocer a cada uno de los participantes, su historia y cómo se va creando un vínculo entre todos desde la eliminatoria porque empiezan a apoyarse entre ellos. Pienso que es un programa que está cargado de emociones, es real. Nos van a ver al natural en la forma de expresarnos y cómo nos sentimos dentro del programa. SS: Hay gente que ha perdido su trabajo por estar en el programa, seguían pasando etapas y ya cuando faltas diez veces en un mes en tu trabajo te despiden. Es un programa que llega, que tiene muchos sentimientos. ¿Creen que este programa va a cambiar la percepción internacional de la gastronomía dominicana? LD: Definitivamente. Va a ayudar al empuje de la gastronomía y atraer a la gente a venir al país para descubrir nuestra gastronomía porque, por más que queramos, no podemos seguir siendo solamente platos tradicionales, vamos más allá y es lo que la gente puede descubrir viniendo al país. SS: Es un trampolín, porque el cambio se está haciendo hace muchos años. Yo soy extranjero, tengo 20 años aquí y puedo decir que hace 10 años que comenzó todo eso. CT: Es algo que se está sintiendo en la República Dominicana y realmente aquí se come súper rico, hay una cultura bastante interesante porque hay muchas influencias en todo lo que ha sido la gastronomía nacional. Tenemos cocineros de muchas partes del mundo que han venido a aportar, a trabajar productos de otra forma, a darle valor a los cocineros de la República Dominicana, empoderándose cada día más de sus influencias y de su cocina, y sobre todo se le está dando mucho valor al producto local que se está produciendo en cada zona de la República Dominicana. Antes no se producía mucha variedad, pero ahora sí se están encontrando y produciendo muchas cosas que se desconocían. La gente tiene mucho más acceso al mundo, puede probar la cocina de otros países y sabe que aquí realmente tenemos una propuesta interesante de gastronomía.

Chef Saverio Stassi

¿Cómo describirían la personalidad de cada uno de ustedes en el show? SS: Esa pregunta es como cuestionar quién es el malo. Para mí no hay personalidades, hay situaciones. Si a mí me dan un mangú rico, digo que está rico, pero si Leandro no lo encuentra excelente lo va a acribillar. Es decir que son situaciones y cada uno tiene opiniones diferentes y un criterio en qué basarse. LD: La cocina de MasterChef es nuestra cocina y todos los que están ahí dentro intentando ser cocineros están bajo nuestra tutela. La gente nos conoce en los medios de comunicación como personas amistosas, agradables y simpáticas, pero en nuestras cocinas estamos en otro escenario, donde exigimos disciplina, destreza, creatividad, exigimos todo. Estamos de lleno enfocados en dar un servicio perfecto. ¿Cuáles son los consejos que imparten entre los participantes en el programa? CT: Tienen que ver el programa, pero básicamente que le echen ganas y aprovechen la oportunidad de estar ahí. El solo hecho de estar en la cocina de MasterChef ya es un gran logro, que aprovechen esa gran oportunidad que le presenta la vida de superarse y creer en ellos mismos de que sí pueden llegar a cumplir sus sueños realmente. LD: Los consejos son generalizados. ¿Qué es lo que nosotros más exigimos de ellos? Que escuchen.

“La gente tiene mucho más acceso al mundo, puede probar la cocina de otros países y sabe que aquí realmente sí tenemos una propuesta interesante de gastronomía”

–Chef Tita

Mildred Quiroz