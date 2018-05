Por el amplio mundo de los influenciadores

Para mí no hay influencer bueno ni malo sino más bien malas elecciones de éstos porque a veces tú, como marca, no estás haciendo tu tarea de analizar al individuo; es decir, algunas marcas, por falta de práctica o desconocimiento, se inclinan mucho al número, en la cantidad de seguidores y no investigan si la persona escogida era la herramienta idónea para lograr el objetivo trazado. Ahora bien, la marca debe tener claro cuál es su objetivo.

Hay que definir qué no estás dispuesto a negociar como marca según el influencer al que te unas.

¿Por qué a pesar de que no ser un secreto que muchos compran “likes”, seguidores y comentarios falsos, éstos siguen siendo buscados como figuras?

Porque no necesariamente quien sabe esta información es quien aprueba en una empresa. Hay situaciones administrativas y/o departamentos que son representativos, donde quien decide es una persona que no necesariamente es experto en el área. Lo lamentable de esto, también, es que suele evaluarse a todo el departamento en cuestión por situaciones que no tomaron ellos, sino esa persona. Es así como oyes: “la campaña no funcionó, ¿en eso fue que gastamos los cuartos?”. Un consejo: pongan siempre medidores de desempeño porque lo que no se mide no se puede arreglar. Al final de toda campaña hay que medir qué funcionó y qué no. ¿Por qué? Porque usualmente quien aprueba es una persona de números y con ellos no puedes debatir en un futuro debate sin números en la mano.

¿Qué pasa con algunos influencers que “se queman” porque son figuras de varias marcas al mismo tiempo?

Además de que puede ser un error de empresa también eso es un tema de relaciones públicas porque tú, como figura, debes analizar qué pierdes o qué ganas por aceptar o no ser figura de una marca. Porque te están chequeando, y quizás hay marcas de mayor prestigio o más alcance que pueden rechazarte. Eso puede pasar.

Cinco errores que cometen los influencers

1. No generar buen contenido. Hay muchos que solo son famosos por las situaciones menos adecuadas y que, a largo plazo, no es sostenible; todo llega a un punto.

2. No tener un espacio digital donde documentes tu contenido. Las redes no son para siempre, debes tener una casa digital.

3. No creer que su público es estúpido. La gente “se la lleva” cuando no eres coherente con lo que promueves o comunicas.

Quien menos crees es tu “follower” y puede ser tu primo.

4. No colaborar. Aquí la gente es super celosa con eso y con “mi crédito”. Las colaboraciones te ayudan a crecer.

5. Conoce el valor de la negociación. Aprende a ver qué te conviene y qué no, a veces no todo es dinero.

Cinco errores de una marca al momento de elegir un influenciador

1. No tener claros los objetivos de sus campañas.

2. Guiarse solamente de los seguidores que tiene una persona.

3. No negociar las dinámicas con el influenciador. A veces las empresas dicen: yo te digo qué hacer; y el influenciador dice: mi comunidad es mía... y se arma una lucha de poder. Debe ser una relación de ganar-ganar.

4. No pedirle a la figura las métricas de las publicaciones al final de la campaña. Se quedan solo con los “likes” y si estás pagando tienes el derecho de pedir algún tipo de reporte.

5. Mezclar los objetivos. No puedes en una misma campaña, y con el mismo influencer, mezclar objetivos de ventas, crecimiento, presencia...son cosas que no se miden igual y requieren de esfuerzos diferentes.