Quién es quién detrás del arte urbano

El arte está en la calle, llenando de vida pueblos y ciudades. Un grupo de artistas locales despierta el concepto de arte urbano con un matiz diferente, tocando varios rincones del país al desplegar su talento sobre sus paredes. Seguro que has visto sus firmas, pero no conoces sus rostros. Nos costó tiempo reunirlos, pero lo logramos. Willy Manuel Gómez Rosario / Director de Arte Sr, Ilustrador Profesional. 39 años/ @willgom En 2014, Willy descubre que el papel y los cuadros le estaban quedando pequeños. Hasta un día: “le dije a Angurria que me avisara la próxima vez que fuera a pintar. Ese llamado llegó más pronto de lo que esperaba. Desde ese día no he parado de hacerlo”. Afirma que hay mucho de su personalidad en lo que pinta, pero muy bien escondido, y no quiso dar detalles para no delatarse. Lo que sí, es que las líneas del cabello y las flores de las mujeres que ilustra son su sello distintivo. Su experiencia como muralista la describe como un reto, una competencia consigo mismo, una oportunidad para conocer personas y viajar a lugares que jamás imaginó. El recuerdo de su primera pared le acompaña para recordarle toda la sabiduría que afirma ha recibido al formar parte de este movimiento que agradece, y espera poder dejar en sus espectadores una sensación que no puedan describir con palabras. BLugares/paredes que ha pintado en el país. Nagua, Samaná, Pantoja, Bávaro, Puerto plata, Barahona, La Vega, Santiago, Bani, Palenque, Santo Domingo (Zona Colonial, Linconazo, Independencia, Piantini, Claret) Hato Mayor, Juan Dolio. Fuera del país. Cuba y Puerto Rico.

Gabriel N. Abreu Cruz –Gabz– Diseñador Gráfico y Muralista. 30 años / @Gabzlpa En sus inicios como muralista, hubo quienes tildaron su trabajo como vandalismo: “La gente no entendía por qué uno salía a pintar a la calle”, recuerda. Había entonces desconocimiento y muchos prejuicios en torno a las pinturas y su significado. Pero, con el tiempo, la percepción ha cambiado gracias al desarrollo de lo que llama “educación visual”. Gabz –como es conocido en su entorno artístico– es muy de colores vibrantes, y los temas que toca siguen la línea taína-indígena, y en muchos casos lleva un rostro infantil. Dibuja desde que tiene uso de razón. Se interesó por todas las ramas del grafiti: letras, personajes, realismo... pero por muchos años no tuvo a su alcance ningún referente. Hasta el 2008: “conocí a un domínico–español que hacía grafiti, del que aprendí todo lo básico”. Este fue su punto de partida, porque desde entonces “no he dejado de rayar las paredes”. Con su trabajo busca fortalecer la cultura taína y africana. Que las personas abracen, valoren y acepten sus raíces. En julio participará en el Festival Internacional de Grafiti en Puerto Príncipe (Haití) y lanzará una serie de ilustraciones en stickers. Lugares/paredes que ha pintado en el país. Santiago, La Vega, Punta Cana, Bávaro, La Romana, San Pedro, Puerto Plata. Santo Domingo (Este, Oeste, DN), Samaná, Baní, San Francisco de Macorís, Nagua, Río San Juan, San Cristóbal y Pantoja.

Kilia Llano Artista/educadora. 45 años @kiliallano / www.kiliallano.com Kilia decidió “tirarse a la calle” a pintar tras ver el documental “Exit Through The Giftshop”, de Banksy. “Un mundo de posibilidades” se abrió ante sus ojos. Pero el arte urbano le cautivaba desde sus años de estudio en NY (1992-1995), cuando veía los grafitis en el subterráneo y se topaba con la obra del artista y activista social Keith Harring, “un icono del grafiti, la generación pop y la cultura callejera de la Nueva York”. Su marca son los retratos: “Me apasiona el ser humano, sus emociones, su relación con la naturaleza”. Se emociona al describir cómo este movimiento ha logrado alcanzar a personas que no conocen los museos y las galerías de arte, volviéndolo asequible a todos, sin importar su condición social o raza, siendo además una herramienta poderosa para educarlos. Pero hay algo que le preocupa: “Queremos equidad, pero muchas artistas no quieren o no se atreven a salir a la calle a pintar y siento que eso hace que se pierdan muchos talentos por ahí y sea un movimiento mayoritariamente masculino”. Un recuerdo: “Cuando estaba marcando mi mural de la mujer del agua en La Ciénaga, la noche anterior un compañero muy querido me dijo: ‘¡amiga, se la va a llevar el diablo!, pero dele pa’ allá’. Por suerte hasta hoy siempre le he hecho caso. Lugares/paredes que ha pintado en el país. Samaná, Palenque, Enriquillo, Puerto Plata, Cabarete (3), San Pedro de Macorís, La Vega. En Santo Domingo: Zona colonial, Parque Hostos, Playa de Manresa, Avenida J. F. Kennedy, Evaristo Morales, Arroyo Hondo.

Johann Báez –Dovente- Publicista e ilustrador. 29 años @dovente.rd / Johanndovnte24@gmail.com Su primer contacto con la pintura fue en un taller de pintura automotriz. Como le gustaba el trabajo, hacía letreros y camisetas. Así comenzó todo. Luego estudió en Bellas artes y para 2009 inicia su trayecto de artista callejero. Johann es tajante: no se considera muralista. A su trabajo le llama Street Art o arte callejero. Las escalas grises y los temas de carácter social lo distinguen. Ha sufrido en carne propia el hecho de que lo consideren un delincuente y sus pinturas, un acto de vandalismo: “Hasta he caído preso por hacer grafitis. Por suerte, no he durado más de una hora en un cuartel”. Eso, por supuesto, no lo detiene. Pintar es su forma de ayudar, de comprometerse. Él sabe muy bien cuáles son las necesidades: “vivo en un barrio donde cada día me enfrento a la realidad y en una pared exploto todas esas vivencias de mi día a día”. Dovente reconoce que, poco a poco, la gente está aceptando este tipo de arte, y su motivación es poder compartir sus ideas con personas de su mismo interés, y la mayor de todas: pintar. Sin duda, hay jóvenes que están haciendo la diferencia. ¿Un trabajo inolvidable? Mi mural de San Juan: Atabeira, la madre de Yocahú (señor de la yuca), madre de las aguas, que controla ríos y lagos de la Tierra. Lugares que ha pintado en RD. Pantoja, Colegio Claret, Samaná, Puerto Plata, San Juan, Río San Juan, Nagua, Cabrera, San Cristóbal, Santa Bárbara, Cabarete, Bávaro, Barahona, La Vega, Santiago, Tamboril. Proyectos. Seguir pintando limpiabotas en las paredes e ir a Windwood a pintar.

–Modafoca– @modafoca Ian Víctor Ferreras Director de arte. 39 años Las películas por cable marcaron su preferencia por el grafiti desde que era un niño. Su trabajo como colectivo lo define como honesto, “tanto en lo que dice como en el cuidado con el que se hace”. Cuando pinta, no es de los que se detiene a pensar en el mensaje a transmitir. No es así como ve el arte: “yo creo que cada persona ve lo que quiere; uno simplemente lo ayuda. Yo pinto para mí. El que quiere ver lo malo, lo va a encontrar. Si quiere ver lo bueno, hasta se lo celebro”. Ian se siente orgulloso del crecimiento del movimiento, en especial de esta generación, no solo en cantidad sino en calidad: “somos parte de una generación de talentos locales de la cual estoy orgulloso y muy agradecido”. Lugares/paredes que ha pintado en el país. Santo Domingo, Río San Juan, Santiago, Nagua y San Pedro de Macorís. Jorge González Fonseca / Artista visual, gestor cultural y curador. 41 años “Me interesaba intervenir espacios con ideas y opiniones personales sobre una serie de temas sociales o políticos”. A Jorge le gustaba, no solo compartir, sino notar cómo los demás reaccionaban a estas intervenciones. Empezó junto a Ian a salir por las noches para hacer “stencil” o estarcido, una técnica que consiste en pintar sobre una plantilla. Admite que, aunque al iniciar sus trabajos no gozaban de toda la legalidad, nunca tuvo ningún inconveniente. No querían hacer ningún daño, más bien lo que buscaban era “reclamar un espacio y una voz”. Es honesto: pinta porque es su pasión y le gusta lo que le hace sentir. En especial ser muralista, una experiencia distinta a la comercial por varias razones: formato, condiciones, el contexto urbano y la exposición, que considera mayor. Además de los vínculos que se crean en las comunidades con la gente: “uno sale con muchísimas historias de cada pared”. Ambos artistas concuerdan en que el sello de Modafoca es de una estética y técnicas “de un contenido gráfico muy relevante”. En principio, sus intervenciones urbanas eran una mezcla. Hasta que, luego de un período de contemplación y curiosa búsqueda, abrazaron el aspecto sociológico y popular de la cultura dominicana, con todo y sus influencias de terceras partes. “Hemos recreado una serie de imágenes idealizadas, tal vez nostálgicas, tal vez poéticas, que expresan un sentir de querer volver a unos valores culturales que una vez conocimos...”, explica Jorge. Lugares/paredes que ha pintado en el país. Santo Domingo, Nagua, San Pedro de Macorís, Palmar de Ocoa, Elías Piña, Constanza y Juan Dolio.

Omar García –“Evaristo” Angurria– Publicista/Ilustrador. 39 años. @angurria Pinta desde que tiene uso de razón. Sus primeras obras fueron muñequitos. Razón por la que eligió la carrera de publicidad “la única que tenía 7 dibujos, tres diseños, dos matemáticas y era una licenciatura”. Su primer mural fue en la oficina de Young & Rubicam Damaris: “tardamos dos años proponiendo diseños para las paredes, que nunca se hicieron”. Hasta que su entonces compañero de labores, Poteleche, se desesperó e hizo uno de sus conocidos caracteres de su lado. Luego, le pasó tres marcadores y le dijo: “cuando tú quieras arrancas”. Dos semanas después se atrevió con un lettering. Después, un stand en la Feria del Libro junto a Poteleche. Lo siguiente fue pintar paredes, donde por primera vez agarra las latas. Cuando se pregunta por qué RD no tiene una identidad gráfica propia, Marcos Córdoba lo marca para siempre: “la tendremos cuando hablemos de temas dominicanos”. “Fue como un pescozón para mí”. Es así como nace doña Patria, la mujer de los rolos, influenciado por las memorias del salón de belleza que todavía tiene su madre. Ahora es conocido por transmitir la esencia del dominicano. Paredes pintadas en RD. Linconazo, Evaristo Morales, Santa Bárbara, Nagua, Puerto Plata, Cabarete, Río San Juan, Samaná, La Vega, Santiago, El Claret, Pantoja, Arrozal (La Ciénaga). Fuera del país. Cuba, Puerto Rico, Massachusetts.

Rafael José De los Santos –Poteleche–Creativo publicitario/humorista gráfico. 36 años. @poteleche “Pote” asegura que es más extrovertido cuando pinta: “creo que hay más de lo que puedo comunicar hablando”, confiesa. Tener un sello que le distinga no ha sido algo que se ha propuesto, pero sí reconoce las expresiones exageradas de sus personajes, el humor, o los colores brillantes, como esa mezcla que le caracteriza. Aunque alguien cuestione esta forma de arte, siempre aparece otro que lo entiende y comparte. “Somos más abiertos al arte de lo que uno se imagina”, explica. No niega que cuando empezó salía a pintar grafitis de manera ilegal con sus amigos. Pero después quisieron pedir permisos “para pintar paredes feas y abandonadas”. El saltó fue casi inmediato. Los proyectos para pintar sobre las paredes no han parado desde entonces. Le sorprende lo que sucede con los murales en el país: “es dificilísimo para cualquier artista pintar en un lugar céntrico, mientras que en Santo Domingo o cualquier lugar del país es súper fácil, y la comunidad de artistas ha tratado esto de una forma muy respetuosa, con piezas que no buscan llamar la atención de manera negativa. Se ha dado un crecimiento bastante saludable. Lugares/paredes que ha pintado en el país. El Linconazo, Megacentro, Bondelic, Malecón de Sto.Dgo., Hotel Billini, Santa Bárbara, Río San Juan, La Vega, Samaná, Santiago, Bávaro, Constanza. Fuera del país. Puerto Rico.

¿Muralistas? El muralismo fue un movimiento artístico de carácter social que tuvo su origen en México hacia 1910. Con él se pretendía acercar el arte al pueblo, y mostrar su realidad y lucha luego de la revolución. Si buscamos la definición, encontramos que Muralismo es el “arte y técnica de la pintura mural”, y que el mural es “Dicho de una cosa que, extendida, ocupa una buena parte de pared o muro. Pintura o decoración mural”. Algunos, para no mezclar los términos, llaman a esta nueva corriente propiciada en el arte urbano, muralismo contemporáneo o arte mural. De alguna manera, y quizá sin proponérselo, estos artistas urbanos han propiciado el movimiento mural en el país, con un concepto artístico muy marcado por la idiosincrasia dominicana. Su participación en actividades como Muralizando RD o Arte Sano, entre otras, evidencia no solo su talento, sino su gran sensibilidad social.