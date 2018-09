Robmariel Olea: “Lo más importante en esta carrera es la paciencia”

El arte y la comunicación han jugado un papel crucial en la vida de Robmariel Olea, ya sea como actriz de cine y teatro, cantante o como presentadora en programas de televisión, pero esta artista ha seguido creciendo y evolucionando hasta alcanzar la etapa más reciente de su rica carrera en Miami como comunicadora en la cadena Univisión 23 y una de las conductoras principales de El News Café, espacio donde continúa mostrando el talento y energía que siempre lleva a todos sus proyectos. ¿Cómo diste el salto a la televisión y a Univisión 23? Empecé en Nueva York, estudiando teatro y como artista de planta de Repertorio Español y luego decidí venir a la ciudad de Miami. En principio no fue fácil conseguir una oportunidad de trabajo, duré por lo menos dos años tocando puertas y una de esas puertas fue justamente Univisión 23. Hice varias pruebas y tuve que esperar prácticamente un año antes de que me llamaran y me dieran la oportunidad de hacer el reportaje del tiempo para los fines de semana. Así fue como entré, pero fue un proceso de mucha paciencia y de mantenerme siempre bien positiva. ¿Crees que tu experiencia como actriz y cantante te ha sido de gran ayuda a la hora de entrevistar a los artistas? Definitivamente. Mi preparación como actriz, mi manejo de los escenarios y diferentes ambientes, sí me han ayudado para poderme desenvolver con las entrevistas y la interacción con los invitados, incluso para tratar los diferentes temas que se plantean en el programa diariamente. El actor es un artista muy completo, es un profesional que tiene que conocer de todo, el manejo de su cuerpo, debe saber de psicología, emociones, historia, maneja muchas áreas y, por supuesto, haberme formado dentro de la actuación en Bellas Artes en República Dominicana y en Nueva York en el Lee Strasberg Institute, me ha ayudado bastante para tener una base sólida con que desenvolverme en la televisión. ¿Cuál ha sido la entrevista que has realizado para el programa que más te ha impactado? Hago entrevistas a muchas personas, tanto gente del pueblo como artistas, pero una de las que más me impactó fue una que hice el año pasado para Univisión 23, donde estuve cubriendo cómo se educan y se reintegran a la sociedad muchachos que han sido calificados como delincuentes y caen en la cárcel. Esa fue una de las entrevistas que más me llegó, el ver a esos muchachos luchando por reintegrarse a la sociedad y darme cuenta de lo mucho que sufren las familias cuando un hijo toma una decisión equivocada. ¿Y el segmento que menos te imaginabas que ibas a tener que realizar? Cuando entré a Univisión 23 lo hice como reportera del tiempo, poco a poco se me fueron abriendo puertas y me dieron la oportunidad de hacer los reportajes de espectáculos, así como cubrir las alfombras de premios tan importantes como Premios Juventud, Premios Lo Nuestro y participar en la animación en tarima del Festival de la Calle 8. A partir de ahí se me fueron dando más responsabilidades y la oportunidad de El News Café, donde estoy actualmente y que es un programa de variedades donde planteamos soluciones para el público pero de una manera divertida. Además, me ha dado la oportunidad de presentarme tal y como yo soy, sin poses, y pienso que el orgullo que tengo de mis raíces dominicanas ha permitido de alguna manera que la gente se identifique conmigo y me tome cariño.

¿Cómo compararías tu experiencia en la televisión dominicana con tu proyecto actual? Más que compararla diría que fue la base principal para poderme desenvolver en el día de hoy en otro país y en otra planta televisora. Para mí fue enriquecedor todo lo que hice en esos programas, donde me dieron la oportunidad de participar, fueron aportes importantísimos para hoy en día sentirme sólida como profesional dentro de la comunicación porque todo eso fue aprendizaje, crecimiento y madurez dentro del medio artístico en mi país. Por eso digo que nunca me olvido de todo lo que he recibido allá; en mi país tuve la oportunidad de estar en diferentes escenarios y todo eso colaboró con la profesional que yo soy hoy en día. ¿Qué aconsejarías a un joven talento dominicano que quiere probar su suerte en el extranjero? Mi consejo principal es mantenerse trabajando, enfocado y sobre todo no desanimarse, porque esta es una carrera de obstáculos y tienes que buscar la manera de vencerlos; y eso es lo que ha pasado conmigo. Yo salí de República Dominicana en el 2010 sin la seguridad de si iba a tener éxito o no en lo que me proponía, pero lo único que recuerdo es que desde el momento en que llegué a Estados Unidos he estado trabajando y apegada a esos sueños. Hoy en día me siento feliz de poder decir que formo parte de una de las cadenas más importantes y donde he recibido un respaldo tremendo desde el principio, lo cual me ha ayudado a seguirme desarrollando como profesional dentro de la comunicación. ¿Crees que actualmente hay más aceptación del talento latino en el mercado estadounidense? 100%. Yo siento que los latinos cada vez más se hacen sentir en Estados Unidos. Tenemos mucho que ofrecer, nuestra cultura es muy rica y tenemos algo muy especial y es el deseo de progresar y avanzar en la vida. Lo mejor es que a nosotros nos cuesta obtener las cosas que queremos, nos da trabajo, entonces cuando las conseguimos las apreciamos mucho más todavía. ¿Tienes planes del volver a la actuación? Sería una gran bendición poder retomar la actuación en algún punto. Aquí tuve la oportunidad de producir y actuar en el monólogo “El último instante” y ponerlo en escena nuevamente en la ciudad de Miami. Sí, soy actriz de corazón, de pasión, o sea que si tuviese alguna oportunidad por la cual poner de manifiesto mi talento dentro la actuación sería muy feliz.