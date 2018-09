Tiziano De Stefano, educando a través del lente

Tiziano descubrió con 17 años su pasión por la fotografía. Desde 1995 –año en que se enamoró de nuestro país– ha retratado algunas de las sesiones de moda más bellas y las imágenes más icónicas del mundo de la publicidad dominicana. Ahora su pasión es enseñar y compartir sus conocimientos, un sueño que está cumpliendo con éxito gracias a sus workshops a nivel nacional. Un acercamiento al mundo de la fotografía con el que brinda un panorama muy específico y funcional sobre esta disciplina.

En los últimos años, la fotografía ha tenido un gran auge despertando el interés de muchos, pero ¿es una profesión para todo el mundo?

No es para todos. Gracias a la tecnología e internet muchas personas están acercándose al mundo de la fotografía porque los celulares les permiten realizar fotos, les gusta y se van a cercando a ese mundo. Sin embargo, hay conceptos bastante importantes que son determinantes para un fotógrafo.

¿Qué piensas acerca del oficio del fotógrafo de hoy? ¿Dónde sientes que estamos?

Desde mi punto de vista, existen dos tipos de fotógrafos. Los profesionales que trabajan y viven de la fotografía y los amateurs a los que les gusta la fotografía, quieren vivir de ella pero no suelen lograrlo. Al final no se trata solamente de tener una buena cámara y hacer una buena foto. Tienes que estudiar, prepararte, conocer de luces y aprender.

Si una persona tiene interés en formarse en fotografía, ¿qué le recomendarías para empezar?

Hoy tenemos la ventaja de internet y con ello la posibilidad de aprender a través de uno de los tantos canales de Youtube. Pero, quien realmente quiera aprender, es importante que realice talleres o cursos para familiarizarse con el equipo. No se puede aprender fotografía solo con un curso multimedia, hay que adaptarse al mundo de la fotografía para entenderlo.

¿Por qué decides impartir estos workshops dirigidos a universitarios? ¿Qué carencias has palpado en los nuevos talentos?

Empezamos los primeros talleres de fotografía con amigos y personas que querían aprender un poquito más de fotografía. Y nos dimos cuenta de que hay una demanda de personas con deseo de aprender. Así empezó nuestra primera escuela de fotografía Workshop Express, donde cada mes tenemos talleres de diferentes especialidades. Decidimos realizar un workshop en la UASD de una manera diferente, tomando en cuenta que suelen ser de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Y cuando subí a la tarima y vi que teníamos 550 personas me quedé sin palabras. Subimos a las redes un video del backstage del workshop y Nikon Internacional lo vio, le encantó y se acercó a nosotros. Cuando Nikon vio que estábamos haciendo algo para enseñar y acercar a los jóvenes al arte de la fotografía, decidió apoyarnos. Incluso, en cada workshop Nikon nos da una cámara profesional para rifar en el evento.

¿Habías compartido antes tu proceso creativo paso a paso?

No, esta es la primera vez y me encanta. Descubrí algo nuevo de mí y es que amo estar en una tarima.

¿Cómo planteas las clases?

Tenemos workshops con especialidades diferentes de fotografía: en exterior, en estudio, de gastronomía, retrato y fotografía de desnudo, etc. Cada mes hay uno distinto, con una primera parte teórica y una segunda parte práctica. Pero la diferencia entre una charla y lo que hacemos es que prácticamente yo conecto mi cámara fotográfica a unas pantallas grandes y simulamos una sesión de fotos real. Mi objetivo es que los estudiantes aprendan fotografía de manera divertida. Cuento muchas anécdotas, historias, jugamos y al mismo tiempo aprenden fotografía. Cada vez que hay un workshop invitamos a personas conocidas; por ejemplo, cuando hicimos el de moda estuvieron Jenny Polanco y Socrates Mckinney para hablar a los estudiantes de su experiencia.

¿Cómo ha sido tu experiencia enseñando? ¿Lo más gratificante?

Lo más gratificante es cuando tienes más de 500 personas que no están pendientes de los celulares, sino atentas y mirando lo que haces. No me gusta tener personas que se distraen y no prestan atención. Otro aspecto que me ha gustado es que, al finalizar el workshop, las personas se acercan y me piden fotografías. Eso me hace sentir bien.

¿Qué esperas que se lleven de este taller los jóvenes?

Mi experiencia, que aprendan, que se acerquen. Siempre aconsejo a todo el mundo olvidar el Photoshop. Soy un fotógrafo que viene de la fotografía analógica, aprendí con los rollos fotográficos y cuando ilumino utilizo la luz, no uso Photoshop u otro software. Entonces, si realmente les gusta la fotografía, quiero que aprendan a fotografiar como verdaderos fotógrafos.

Tocas diferentes géneros fotográficos, pero ¿cuál es el que más te atrae a ti personalmente?

Por muchos años trabajé fotografía de moda, siempre me ha encantado, pero al llegar aquí me di cuenta de que la moda no te permite vivir de la fotografía. Así que me acerque un poquito más a la publicidad, siempre con mi estilo europeo que venía de la moda. También me encanta la fotografía gastronómica y retratar personas.

¿Cuáles son tus referentes fotográficos?

Mi fotógrafo clásico fue Helmut Newton, un alemán amante de la fotografía de moda. Tenía siempre una imagen con mucho glamour y al mismo tiempo muy sexy. Utilizaba mucho el blanco y negro y su forma siempre me ha gustado. Hay muchos fotógrafos, a veces entras a las redes sociales y encuentras una imagen de un fotógrafo nuevo que no tiene nombre y te quedas sin palabras porque las imágenes son buenísimas.

La calidad debe respaldar el trabajo de un fotógrafo. ¿Qué características necesita un fotógrafo hoy para ser relevante?

Dos cosas, ética y puntualidad. Ética porque República Dominicana es un patio. Yo soy fotógrafo de compañías que son competencia, entonces tienes que saber cómo manejarte. Si trabajas en publicidad la puntualidad es fundamental porque en ese ámbito todo es para ayer. Tienes que tratar de entregar tu material y fotografía a tiempo pues de no ser así tienes problemas con la publicación.

¿Lo tienen difícil los jóvenes fotógrafos para innovar?

Difícil no, pero hay mucha competencia. Entiendo que no se puede innovar porque ya se ha hecho todo, pero siempre hay alguien que sale con algo nuevo. Cuando tú haces o inventas algo tienes que ser muy rápido porque siempre hay alguien que va querer tu idea, entonces tu tiempo siempre será bastante breve.

¿Qué competencias debe tener una persona para considerarse a sí mismo un buen fotógrafo? ¿Es suficiente con gustarle la fotografía?

Ser un buen fotógrafo no significa hacer una buena fotografía; sin embargo, vivimos en un mundo muy competitivo. Por ejemplo, un fotógrafo publicitario no solo tiene que saber de fotografía e iluminación, sino de todo: producir, organizar una reunión con un cliente, pre-producción y post-producción. Para ser un fotógrafo completo tienes que saber más cosas.

¿Cuál es la esencia de una buena fotografía?

Depende de la fotografía, cada una tiene su magia, pero para mí la esencia final es la iluminación, eso es fundamental para una buena fotografía.

Ante tanta competencia y un mundo de fotografía contemporánea tan diverso, complejo e incluso saturado, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere vivir de la fotografía?

Lo primero cosa que tiene que hacer es decidir qué le gusta hacer como fotógrafo; una vez que sepa eso, la segunda parte a seguir es la investigación en el mercado y ver si de verdad se puede vivir de la fotografía basado en el área que se quiere especializar.

Próximos Talleres:

Fotografía de moda: 22 de septiembre, de 3:00 pm a 7:00 pm (Spotlight Production)

Fotografía de producto: 27 de octubre, de 3:00 pm a 7:00 pm (Spotlight Production)

Fotografía de paisajes: 17 de noviembre, de 8:00 am a 6:00 pm (Dunas de Baní y Las Salinas)

Fotografía aérea: 15 de diciembre, de 10:00 am a 5:00 pm (Spotlight Production)

En Universidades:

Fotografía gastronómica: Unibe, 25 de septiembre de 2018

Fotografía de productos para publicidad: Instituto Técnico Superior Comunitario, octubre de 2018

Más info: www.tizianodestefano.com y www.workshopexpress.net