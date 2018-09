“Tu hijo, tu espejo”, orientación para la familia moderna

Martha Alicia Chávez es una psicóloga, escritora y conferencista mexicana que se ha convertido en una autoridad en temas relacionados con la educación de los hijos y las relaciones entre padres e hijos, los cuales ha tratado en diversos libros, conferencias, talleres y charlas. Esta autora está pautada para compartir sus conocimientos, observaciones y consejos en la charla “Tu Hijo, Tu Espejo”, de la mano de Hey! Ideas Que Inspiran. La cita es el próximo jueves 20 de septiembre, a las 7:00 pm., en Escenario 360.

¿Cómo surgió la idea del libro “Tu hijo, tu espejo”?

Después de años de trabajo como psicoterapeuta familiar me di cuenta de que detrás de los problemas entre padres e hijos existe una proyección inconsciente de alguna faceta de la vida del padre hacia el hijo. Si no la hacemos consciente, los problemas difícilmente se resolverán de fondo y de manera permanente. Por otra parte, la percepción de la situación cambia y por lo tanto la dinámica de relación entre padre e hijo también.

¿Cómo podemos saber (o darnos cuenta) que estamos proyectando nuestras propias frustraciones o problemas en nuestros hijos?

Hay dos indicativos que pueden ayudar a comprender esto: qué tanto insistes y presionas a tu hijo para convencerlo de algo o para cambiarle algo; y qué te sucede si no lo logras. ¿Te pones furioso, le auguras una vida llena de fracasos porque no hizo lo que tú querías, le retiras el habla, el apoyo o hasta el afecto?

¿Cuál es el mayor obstáculo que un padre o una madre debe sobrellevar para mantener una relación honesta y saludable con sus hijos?

Su propia negación para reconocer cuando hay problemas y la parte de responsabilidad que él o ella tiene en la creación de los mismos.

¿Cómo puede un padre mantener el balance entre estar presente en la vida de sus hijos y dejar que lleven sus propias vidas?

Cuando son niños y adolescentes, no existe tal concepto de “llevar sus propias vidas”. Si bien tienen un grado de libertad y ciertas áreas donde pueden tomar sus propias decisiones, en esas etapas necesitan total supervisión, límites bien claros y padres suficientemente capaces de decir “no” cuando hay que hacerlo. Cuando son adultos, la función de criar, educar y mantener ha terminado. Los padres se convierten en compañeros de la vida de sus hijos, y aunque siempre podrás seguir compartiendo tus consejos y sabiduría que como resultado de la experiencia de vida has adquirido, los hijos adultos decidirán lo que toman y lo que no. Los padres deben recordar que por toda la vida son la cabeza de esa familia, los procreadores e iniciadores de ese sistema familiar, y deben llevar este rol con dignidad y auto respeto.

¿Los padres deben estar atentos a los avances tecnológicos que pueden afectar la dinámica familiar?

¡Claro! Deben supervisar el uso de tecnología, horarios permitidos, qué sitios visitan, con quiénes y cómo se relacionan en las redes sociales. Cuando son niños y adolescentes no existe el concepto de “privacidad” en el uso de tecnología y redes sociales. Los padres deben supervisar y poner límites y reglas al respecto.

Actualmente, ¿cuáles son los principales peligros que afectan la unidad familiar?

Precisamente el exceso del uso de la tecnología que nos lleva a comunicarnos y a convivir menos. Los padres, como la autoridad que son, deben establecer condiciones para usar los aparatos. Por ejemplo, cuando vamos a comer, cuando vemos una película en familia, etc., nadie los puede usar. Cuando salen a comer o al cine nadie, excepto uno, lleva su aparato, y no para usarlo, sino solamente por si se presenta una emergencia.

¿Crees que hoy en día las familias en problemas están más abiertas a acudir a un profesional como un psicólogo o un psiquiatra?

Más que en años anteriores sí, pero lamentablemente no al grado que quisiéramos, porque la terapia familiar realmente ayuda a las familias a solucionar sus problemas.

¿Cuál es el primer paso que padre o madre deben dar para sanar la relación con su hijo?¿Y en el caso de un hijo que busca sanar la relación con su padre?

El primer paso es siempre “darse cuenta” de que se tiene tal situación, y lo más importante es tener la valentía para enfrentarla y trabajar en su solución. Lo mismo en el caso del hijo.

¿Piensas que las familias modernas tienen que enfrentarse a más precariedades que las de las generaciones anteriores?

Cada generación tiene sus propios retos que afrontar y en mi opinión no hay unos más difíciles que otros, simplemente son diferentes en cada generación. Sin embargo, los padres de esta generación pertenecemos a lo que yo llamo una generación de transición, ya que en realidad anteriormente los cambios se daban de manera muy lenta, de tal forma que lo que le tocaba vivir al bisa-buelo, también le pasaba al abuelo y al hijo. Nosotros no tenemos modelos a seguir porque los modelos de generaciones anteriores no se adaptan del todo a las demandas de la vida actual. Así pues, estamos abriendo camino y creando nuevos modelos por ensayo y error. A veces con grandes aciertos y a veces con grandes errores.

Por: Joan Prats

Foto: Fuente externa