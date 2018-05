Yamelis Arnemann: “La belleza no es un lujo, es una necesidad”

Lo dice sin rodeos: “soy una persona lanzada”. Su actitud segura, su talento, han sido claves para convertirla, no solo en una referencia en el negocio de la belleza y el maquillaje en el país, sino en una empresaria visionaria, que ha sabido reconocer las oportunidades en lugares que nadie más veía. Mujer emprendedora, incansable, amante de la música, que va siempre tras nuevos retos.

¿Cómo inicia la historia de Yamelis con la belleza y el maquillaje?

Mi madre es una mujer muy coqueta. Me encantaba ver cómo se maquillaba y luego, a escondidas, hacerlo yo. Era mi forma de jugar. Me veía siendo ella en mi adultez. Esa fue mi primera motivación.

Pero cuando crece, no estudia nada que tenga que ver con esto.

Nada. Se quedó siendo una pasión postergada a los momentos en que tenía que salir. Nunca lo vislumbré como un negocio, jamás me pasó por la mente.

¿A qué se dedicó?

Estudié una licenciatura en servicios turísticos, una rama de hotelería. Entonces estaba muy de moda la industria turística, pero tenía muy claro que quería tener una familia y trabajar en un hotel demanda mucho tiempo. Así que la Administración Hotelera no era para mí.

¿En qué momento te das cuenta de que maquillar puede ser algo más que “una pasión postergada”?

¡Ufff! Diría que unos 24 años atrás. Empezó como un juego. Mis amigas me decían que yo iba a las actividades mejor maquillada que muchas otras. Me pedían que lo hiciera con ellas y me animaban para que me dedicara a eso. Poco a poco me fui asociando a personas que estaban en el medio y me fueron dando la oportunidad, porque veían en mí un talento innato. Ahí comencé a tomarlo en serio y empecé el proceso de mi capacitación. Tomé clases particulares en Puerto Rico. Recuerdo que mis profesoras me decían: “¿a qué vienes, qué quieres aprender? Para ser empírica tienes mucho talento, formación e información”.

En ese tiempo “la industria del maquillaje” empezaba a tomar fuerza.

Diría que sí, había solo algunas personas ya reconocidas en el mercado como Clara Herrera, Fátima Scheker, Junior, Edward Saint-Hilaire, Cleo, Mónica Mendoza, profesionales con mucha experiencia, artistas todos. Yo entraba como novata en este mundo de maquilladores consagrados, pero siempre con la ilusión y la pasión de ir perfeccionando mi trabajo.

¿Y qué tal fue el proceso de introducirte a este mercado ya establecido?

Decidí lanzarme, pero quise hacerlo enfocándome en el maquillaje social y el aspecto de las novias. En aquel entonces, las novias tenían que ir a un lugar a peinarse y a otro para maquillarse y arreglarse las manos y los pies. Era un poco complicado porque en ese momento los salones de belleza tampoco tenían la suficiente credibilidad para maquillar una novia, y se prefería ir a un especialista. Entonces pensé en fusionar esas técnicas y crear un centro de maquillaje donde las mujeres vinieran a recibir todos esos servicios, incluyendo los que ofrece el salón de belleza.

¿Así fue como comenzó Yamelis?

Así fue, y su nombre era Yamelis Arnemann, Centro de Maquillaje y Peluquería, donde las novias pudieran maquillarse, hacerse el estilismo del cabello, y cualquier otra cosa adicional que necesitaran. En ese sentido resultó ser algo innovador y diferente. Y sigue siendo mi concepto a lo largo del tiempo porque va creciendo la ciudad, aumentan las responsabilidades, las distancias se alargan por el tránsito. Todo se va sectorizando. La idea es que la mujer pueda recibir todos los servicios integrales de su belleza en un solo lugar. Aunque la tendencia mundial y local ha sido ir dividiendo los servicios, he sido de las pocas que se ha mantenido con esta temática, porque siempre trato de ponerme del lado de mis clientes, ya que yo lo fui por muchos años. La idea es facilitarles la vida porque, a medida que pasa el tiempo, las cosas no se van simplificando.