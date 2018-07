Diseño Eco

Para exterior existen creaciones también que no hacen mal al medioambiente, como las que nos presenta la empresa Artcromo, que se concentran en una fuente ecológica con forma de “cabeza de Buda”, con circuito de agua cerrado para no desperdiciar ni una gota.

Centrado en las lámparas también está el diseñador chileno Cristian Domínguez, que con su lámpara “C” de pie, elaborada en mimbre, un material sostenible y renovable, opta por un elemento que aporta una luz cálida, tanto cuando se instala en el exterior como en el interior de la vivienda.

Dentro del apartado textil, al algodón orgánico no deja de sorprender al tacto cuando se toma entre las manos. Existe una gama amplia que va, desde toallas a calcetines. “La gama de colores no es tan extensa como con las prendas que tienen tintes, pero hay que saber que el algodón también se cultiva de manera natural en distintos colores, no sólo en el tradicional blanco”. Es un producto muy solicitado, debido al gran aumento de las alergias en niños y adultos.

Recipientes elaborados con bambú como cuencos, bandejas o cubiertos, los podemos encontrar en madera de bambú. “El hilo de caña de bambú no es cien por cien ecológico, pero sí lo es más que los confeccionados con materiales orgánicos”, indica Serrano, quien también comenta que el modal, material que se extrae del árbol de la haya, es otro de los materiales estrella en los nuevos diseños.