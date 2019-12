$!7 señales para identificar el abuso sexual infantil

Es complejo identificar si un niño, niña o adolescente fue víctima de abuso sexual porque no suelen hablarlo, algo que sí es más frecuente en personas adultas. Se callan por vergüenza, por amenazas o por temor a que no les crean, a quedarse solas o solas, a dejar de ser queridos o a ser estigmatizados.

Es importante señalar que el agresor suele ser varón pero no en el 100% de las veces. La mayoría de los casos ocurren en el seno familiar, donde el victimario es un familiar directo o alguien cercano; en la escuela o por grooming, es decir, a través de Internet.

A pesar de ser una de las peores formas de violencia contra la niñez y adolescencia , la mayoría de los casos de abuso sexual infantil no son detectados ni denunciados. Descubre hoy cómo identificar estos casos y actúa.

Es importante prestar atención a los llantos y los enojos injustificados. No siempre son un capricho.

6. Rechazo a quedarse solos con una persona en particular

Cuando la víctima expresa que no quiere quedarse a solas con una persona en particular es un signo de alarma. Si hay una justificación, esta no tiene que ser necesariamente verdadera.