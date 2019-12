$!¿Alguna vez te ha temblado el párpado? Esta es la explicación

Si alguna vez experimentaste este fenómeno, entonces seguramente sabes de qué hablamos. En cambio, si no tienes ni la menor idea de qué es este “temblor” entonces aquí hay una pequeña descripción aproximada de lo que se siente: es una especie de vibración en el párpado, muy leve y espasmódica que agarra cada tanto, sin previo aviso.

En caso de que te estés preguntando si esto es serio o no, tranquilízate, te damos un avance: no es nada grave y no deberías preocuparte por los espasmos, precisamente. Es bastante común padecerlos ¡Ah! Otra cosa: son prácticamente imperceptibles, así que no quedarás mal si te ocurre en público porque lo más probable es que nadie se dé cuenta.

Entonces... ¿cuál puede ser el origen? Bueno, debe tratarse sencillamente de mioquimia palpebral. Irónico que algo tan simple reciba un nombre tan complejo. El origen fisiológico de las mioquimias es impreciso (y honestamente irrelevante dado lo benigno del fenómeno). Claro que está relacionada a lo muscular y afecta la mayoría de las veces al párpado inferior, pero se cree que quizá esté ligado a una irritación en las fibras nerviosas que enervan al músculo. De todos modos, no es la única teoría.