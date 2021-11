$!¡Cambio sustancial en YouTube!

En efecto, el botón seguirá estando y se podrá interactuar con él, pero no se mostrará a otros usuarios.

YouTube ha hecho un cambio sustancial en su plataforma. Es que desde ahora, la plataforma de vídeos de Google dejará de mostrar el conteo de dislikes (o no me gusta) en su pantalla.

¿Por qué se hace esto? Para reducir los no me gusta direccionados y el impacto en los creadores: principalmente, asegura YouTube, en los creadores más pequeños.

Hace poco fue tendencia como todos los videos de Sony comenzaron a sumar miles y miles de dislikes. Esto se debió a que aún no habían liberado el trailer de Spider-Man: No Way Home.