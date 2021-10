$!Comenzaron las grabaciones de Wonka, con Timothée Chalamet

Timothée Chalamet no sólo protagonizará Dune, de Denis Villeneuve, sino que también protagonizará Wonka, que oficiará de spin-off de Charlie and the Chocolate Factory. Y ya comenzaron las grabaciones.

Willy Wonka y la fábrica de chocolate estuvo basada en los cuentos de Roald Dahl fue dirigida por Mel Stuart y tuvo un recibimiento mediano por parte del público y la crítica en su momento, pero poco a poco fue tomando relevancia y la perspectiva cambió hasta convertirse en una pieza de culto, la cual tuvo un remake en 2005 de nombre Charlie and the Chocolate Factorym, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp, la cual no fue bien recibida.

Ahora ya sabemos que iniciaron las grabaciones de Wonka. Además se dio a conocer que se unen al cast Olivia Colman, a quien hemos visto en The Favourite y The Father; Rowan Atkinson, famoso por su papel de Mr. Bean; además de Sally Hawkins, quien fue protagonista de The Shape of Water. Ellos compartirán pantalla con Keegan-Michael Key, Tom Davis, Simon Farnaby, Mathew Baynton, Jim Carter, entre otros que ya fueron confirmados.

Wonka será protagonizada por Timothée Chalamet y será dirigida por Paul King y está programada para estrenarse el próximo 17 de marzo de 2023 si no hay algún tipo de retraso en el calendario de Warner Bros.