$!Cómo limpiar tu twitter

¿Quieres "limpiar" tu cuenta de Twitter? Para tener conductas y prácticas más saludables dentro de las redes sociales, aquí te listamos algunos consejos.

Silenciar palabras, cuentas y conversaciones: esta es una alternativa si no quieres ir al extremo de bloquear usuarios. Si acaso hay algún tema del cual no quieres saber, puedes clickear sobre él y silenciarlo. O silenciar palabras: por ejemplo puedes silenciar la palabra "elecciones" y dejarás de ver temas relacionados a un proceso electoral determinado.

Puedes reportar tendencias por spam o contenido perjudicial. Ingresar a cualquier tema, cuenta, palabra o conversación y reportarlo en un sencillo formulario. Incluso puedes agregar comentarios del por qué lo estás reportando.

Por último, ante una respuesta o un Tuit que aparezca en tu timeline puedes seleccionar la opción "no me interesa". El algoritmo se ocupará de no mostrarte ningún contenido similar.