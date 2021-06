$!Errores comunes en los primeros auxilios

Aunque no lo creas, a veces puede suceder que en el afán de socorrer a alguien que se ha herido o lastimado, se terminan empeorando las cosas por cometer errores. Aquí listamos algunos comunes ¡Mira!

Colocar hielo o pasta de dientes en una quemadura: ¡No debes hacer esto! para bajar la temperatura, lo correcto es colocar la zona quemada bajo agua fría al menos unos 5 minutos.

¡No inclines la cabeza hacia atrás si sangra la nariz! Lo correcto es inclinarse levemente hacia adelante, para que la sangre caiga fuera y no vaya a las vías respiratorias.

Si hay posibilidad de una fractura, no debes aplicar calor ni mover la extremidad. Si notas inflamación o que la extremidad no puede moverse, lo ideal es colocar hielo a través de un paño, no más de 10 minutos y esperar el auxilio.

¡No quites ningún objeto que se haya incrustado! Si algún objeto se clava, no debes moverlo puesto que puedes empeorar la lesión y aumentar la hemorragia. Dejalo, evita que se mueva y espera la atención médica.

¡No quites la gasa de una herida sangrante! Lo mejor es no cambiarla, incluso si se empapa. Debes añadir una gasa encima y esperar hasta que cese la hemorragia.