$!Estos son los ingredientes que debes aplicarte si tienes si la piel grasa

Los productos que contienen alcohol tampoco son beneficiosos para la piel grasa, ya que su acción estimula las glándulas sebáceas, y con ello aumenta el sebo y el brillo del rostro. Por otro lado, los aceites en exceso tampoco son recomendables para este tipo de piel, ya que aumentan la condición. En lugar de ellos, puedes optar por hidratantes como serums, para el día y la noche.

El uso de demasiado maquillaje o productos que opaquen el brillo de la piel no es beneficioso y no está recomendado por los especialistas. Esto sucede porque obstruyen los poros y no permiten que la piel respire correctamente. En su reemplazo, puedes optar por maquillajes no comedogenicos, que son los ideales para estos casos.