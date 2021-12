$!Google Play Store eligió las mejores apps y juegos del año

Google Play Store escogió las mejores apps y juegos del 2021. Según la propia empresa, se trata de los títulos que "ayudaron a unirnos y a encontrar nuevas formas de conectar con nosotros mismos”.

Pokémon Unite se coronó como el Mejor Juego del 2021 en Google Play Store. También hubo títulos destacados en otras categorías, como League of Legends: Wild Rift, Inked, Cats in Time o 7 Billion Humans.

En la categoría de Dinámica Sencilla, Google destacó Crash Bandicoot: On the Run! Y Disney POP TOWN. La cuarta categoría, “Mejores juegos indies”, eligió a 7 Billion Humans, Bird Alone y Donut County.

Entre las mejores apps del año, Google Play seleccionó AmazingTalker, Balance: Meditation & Sleep y Blossom – Identifique plantas.