$!¡Habrá más Tom Holland en Marvel!

El 17 de diciembre se estrenará Spider-Man: No Way Home, el cierre de la trilogía que se inició con Homecoming y Far From Home y que tiene a Tom Holland como Peter Parker, dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Y cuando todos creían que esta podía ser la despedida de Hollan del UCM, llegó la confirmación de que no sólo no se despedirá sino que ya están planeando 3 películas más con él como protagonista.

“Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel, esta no es la última película de Spiderman. Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel. Estamos pensando en estas tres películas, y ahora vamos a pasar a las siguientes tres. Esta no es la última de nuestras películas de MCU”, reveló la productora Amy Pasca, en una entrevista con

Fandango.

El próximo 17 de diciembre veremos entonces cómo termina esta primera etapa del camino de nuestro héroe.

Y tú, ¿Ya tienes los tickets?