$!La participación de las mujeres en el cine bajó en 2020

Según un estudio del Center for the Study of Women in Television and Film de la Universidad de San Diego, la participación de las mujeres en el cine bajó radicalmente en el 2020. Sólo el 29% de las cintas realizadas en Hollywood durante el año pasado tienen protagonistas femeninas, en relación al 40% relevado en 2019.

Cabe destacar que la industria en general se vio afectada por la pandemia, pero de todas formas los números bajos revelan una tendencia nada gratificante para las mujeres.