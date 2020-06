$!Los alimentos que debes evitar si sufrís infecciones urinarias

Las infecciones urinarias son producidas por bacterias que se encuentran en el tracto urinario y que se alimentan de azúcares y ácidos que modifican el PH normal en el cuerpo. Por tal razón, hay una cantidad de alimentos que deben evitarse para no sufrir estas infecciones o mejorar la condición.

El exceso de azúcar ayuda a las bacterias a mantenerse “bien alimentadas”, empeora los síntomas y no ayuda en el proceso de sanación. Por ende, es recomendable evitar las bebidas altas en azúcar, harinas refinadas y dulces en general. La frutas ácidas también producen infecciones y por tal razón no consumir naranjas, pomelos y otros cítricos ayudan a que el cuadro no se produzca.